AMD potwierdza. Ten element jest winny wysokich temperatur RX 7900 XTX

AMD w końcu potwierdziło, co jest powodem przegrzewania się kart graficznych Radeon RX 7900 XTX. Nie obejdzie się bez programu wymiany wadliwych modeli.

Scott Herkleman z AMD udzielił wywiadu, w którym ostatecznie rozwiał wszelkie wątpliwości związane z kartami graficznymi Radeon RX 7900 XTX. Starszy wiceprezes i zarazem menadżer generalny AMD Radeon przyznał, co jest powodem przegrzewania się niektórych modeli referencyjnych.

Czemu Radeon RX 7900 XTX się przegrzewa?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Potwierdziły się przypuszczenia znanego overclockera i youtubera o pseudonimie der8auer. Winna jest komora parowa, czyli jeden z elementów systemu chłodzenia. Okazuje się, że w jej wnętrzu znajduje się za mało cieczy, przez co nie jest w stanie efektywnie odprowadzać ciepła, co prowadzi do wysokich temperatur w tzw. hotspot.

Wszystko sprowadza się do problemów z małą partią komór parowych, które mają za mało wody, ale jest to bardzo mały procent urządzeń (…) to jest podstawowa przyczyna.

- powiedział Scott Herkleman w wywiadzie dla PCWorld.

Problem dotyczy tylko i wyłącznie modeli referencyjnych MBA (Made by AMD). Wszystkie wersje autorskie partnerów nie mają wadliwej komory parowej. Usterka nie dotyczy też modeli Radeon RX 7900 XT.

Co dalej? AMD zapewnia, że każdy wadliwy model zostanie wymieniony na nowy, w pełni sprawny. W tym celu wystarczy skontaktować się z działem wsparcia. Firma ma dysponować odpowiednią liczbą kart graficznych, aby cały proces przeprowadzić szybko i sprawnie.

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: VideoCardz, PCWorld