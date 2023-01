Przyczyna przegrzewania Radeonów RX 7900 XTX. Chodzi o wadliwy element

Być może udało się znaleźć przyczynę przegrzewania się kart graficznych Radeon RX 7900 XTX. Winny może być wadliwy element chłodzenia.

Od kilkunastu dni docierają do nas kolejne informacje na temat przegrzewających się kart graficznych Radeon RX 7900 XTX. Modele referencyjne potrafią dochodzić do temperatur na poziomie aż 110 stopni Celsjusza w tzw. hotspot. Chociaż jest to zgodne z ich specyfikacją, to z całą pewnością nie jest to zjawisko pożądane. Znany w świecie hardware'owym overclocker postanowił przyjrzeć się sprawie i uważa, że prawdopodobnie znalazł powód problemu.

Winny jest wadliwy element chłodzenia?

Sprawie postanowił przyjrzeć się znany w branży "der8auer". Wcześniej nagrał on wideo, w który udowadniał, że wymiana pasty termoprzewodzącej i termopadów pozwala znacząco obniżyć temperatury i praktycznie wyeliminować problem. Tak wydawało się jeszcze kilka dni temu, ale problem może być dużo poważniejszy. Jeśli podejrzenia YouTubera się potwierdzą, to nie obejdzie się bez ingerencji producenta.

Na początku der8auer sprawdził, czy na temperatury ma wpływ orientacja karty graficznej. W pierwszej chwili wydawało się, że ułożenie pionowe daje dużą poprawę na poziomie aż 20 stopni Celsjusza. Jednak dalsze testy wykazały, że przy wygrzewaniu problem powraca. Na nic zdały się też ingerencje w system chłodzenia, w tym poprawa docisku radiatora czy niestandardowa podstawka.

W tym momencie pomyślał on o problemie z komorą parową. Zaczął obracać kartę i zauważył duży wzrost temperatury. Stąd też teoria, że to właśnie ten element jest winny wszystkim problemom. Być może jest to kwestia doboru materiałów, a być może wewnątrz znajduje się zbyt mało cieczy lub nie ma ona odpowiedniej cyrkulacji. Natomiast według der8auera to właśnie komora parowa jest winna wysokich temperatur.

Oczywiście tego typu testy nie są jednoznaczne. To jedynie teoria, która zdaje się mieć potwierdzenie w praktyce, ale niczego nie możemy być pewni. Jeśli der8auer ma rację, to AMD ma duży problem. W takim wypadku nie obejdzie się bez programu zwrotu kart i naprawy tysięcy egzemplarzy kart graficznych.

