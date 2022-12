AMD reaguje na problem z nowymi Radeonami. Wydano oświadczenie

AMD w końcu wydało oficjalne oświadczenie w sprawie przegrzewających się kart Radeon RX 7900 XTX.

Po kilkunastu dniach od pierwszych doniesień AMD w końcu wydało oficjalne oświadczenie w sprawie przegrzewających się, referencyjnych modeli Radeon RX 7900 XTX. Jednak trudno określić je mianem zadowalającego.

AMD wydaje oświadczenie

Przypomnijmy, że referencyjne modele Radeon RX 7900 XTX mają problem z przegrzewaniem. Pomimo wentylatorów działających ze 100-procentową wydajnością potrafią dobić nawet do 110 stopni Celsjusza w tzw. hotspot. Jeden z użytkowników napisał w tej sprawie do AMD i dowiedział się, że to normalne. Teraz firma wydała oficjalne oświadczenie, które brzmi podobnie.

Zdajemy sobie sprawę, że ograniczona liczba użytkowników doświadcza nieoczekiwanego throttlingu na kartach graficznych AMD Radeon RX 7900 XTX. Użytkownicy doświadczający nieoczekiwanego throttlingu karty AMD Radeon RX 7900 XTX powinni skontaktować się z pomocą techniczną AMD.

- brzmi komunikat AMD.

Czyli AMD wie o problemie, ale na razie nie ma nic ważnego do powiedzenia w tej sprawie. Tymczasem liczne testy udowodniły, że problem występuje i łatwo da się go wyeliminować. Wystarczy wymienić pastę termoprzewodzącą, a także substancję o nazwie TIM (thermal interface material) wymienić na zwykłe termopady, aby temperatury spadły do normalnych poziomów. Rzecz w tym, że rozkręcanie grafiki może wiązać się z utratą gwarancji, więc powinien to zrobić producent, a nie sami użytkownicy.

Wielu użytkowników podobno zdecydowało się na zwrócenie swoich modeli Radeonów RX 7900 XTX.

