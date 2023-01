Ulepsz swojego starego laptopa. Wszystko dzięki Intelowi

Masz się za komputerowego entuzjastę? Twój laptop już niedomaga i potrzebujesz wyższej wydajności? Świetnie się składa! Intel i GUNNIR wypuścili nowa kartę MXM.

MXM, a właściwie Mobile PCI Express Module, to standard złącza w laptopach, którego początków należy szukać jeszcze w 2011 roku. Umożliwiał on wymianę karty graficznej w stacjach roboczych oraz najwydajniejszych maszynach gamingowych. Było to wybitnie przydatne podczas napraw lub modernizacji.

Intel i GUNNIR ożywiają standard MXM dla laptopów

W pewnym momencie zaczął się jednak wyścig na jak najcieńsze i najlżejsze laptopy. Tym samym ku niezadowoleniu entuzjastów producenci porzucili MXM na rzecz układów lutowanych do płyty głównej. Karty graficzne z tym złączem przestało produkować zarówno AMD, jak i NVIDIA. Ale MXM jeszcze nie umarło.

Na chińskiej platformie sprzedażowej Taobao sprzedawane są układy GUNNIR Intel Arc A380MXM Index 6G. Mamy tutaj do czynienia z 8 rdzeniami Intel Xe z zegarem 2000 MHz oraz 6 GB pamięci GDDR6 15,5 Gbps na 96-bitowej szynie danych. Całość z poborem mocy do 75 W oraz interfejsem PCI Express 4.0 x4.

Warto zauważyć, że jest to specyfikacja dla karty graficznej do komputerów stacjonarnych. Mobilne modele miały inne oznaczenia - Arc A350M i A370M, ale również tylko 4 GB GDDR6 na 64-bitowej szynie danych.

Sugerowana cena to 2199 renminbi, czyli równowartość około 1399 złotych. Są jednak oferty sprzedaży za 1900 renminbi (około 1215 złotych). To niewiele biorąc pod uwagę ceny całych nowych laptopów.

Warto jednak pamiętać, że nie nie jest to propozycja dla każdego. Prócz złącza MXM w laptopie trzeba maszyny z względnie świeżym procesorem jak Intel Core 10. generacji (lub nowszy), który wspiera technologie ResizableBAR. A nawet wtedy nie ma gwarancji, że GUNNIR Intel Arc A380MXM Index 6G u nas zadziała.

Źródło zdjęć: Taobao, MSI UK

Źródło tekstu: oprac. własne