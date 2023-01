SSD od Samsunga mają problem z szybką degradacją zdrowia

Najnowszy i najwydajniejszy nośnik półprzewodnikowy Samsunga może również być tym najgorszym. Model 990 PRO dosłownie traci kondycję w oczach.

Samsung to znany na całym świecie gigant, który produkuje całe zatrzęsienie różnych sprzętów. W ofercie Koreańczyków znajdują się również nośniki półprzewodnikowe, które jako jedne z nielicznych na rynku korzystają z autorskich kości pamięci oraz kontrolerów.

Problem jest poważny. Samsung przygląda się już sprawie

Najnowszym modelem w ofercie jest testowany przez nas niedawno Samsung 990 PRO. Oferuje on pierwszy na świecie kontroler w litografii 8 nanometrów oraz topową specyfikację, która praktycznie nie ma konkurencji. Wychodzi jednak na to, że omawiany SSD ma spory problem, który dotyka wielu użytkowników.

W internecie zaczyna pojawiać się coraz więcej informacji od posiadaczy Samsungów 990 PRO. Dotyczą one zatrważająco szybkiego spadku deklarowanej kondycji nośnika. Wygląda na to, że problem dotyczy całej serii, bez różnicy o jakiej pojemności mowa. Wybrane SSD straciły nawet 10% stanu zdrowia w ciągu kilku dni.

Rekordzistą do tej pory jest Neil Schofield z Twittera. Jego zdjęcie ze znanego i popularnego programu diagnostycznego CrystalDiskInfo wskazuje na zaledwie 64% stanu zdrowia nośnika (zaczyna się od 100%). I to przy ledwo 2006 GB zapisanych danych oraz 325 godzinach włączenia SSD.

To nijak nie pokrywa się z deklaracjami Koreańczyków. Samsung 990 PRO 2 TB powinien wytrzymać 1200 TBW, a więc 1% to 12 TB zapisanych danych. Innymi słowy nośnik Neila powinien przerobić 312 TB danych. Spadki zdrowia na tym poziomie powinny być obserwowane po miesiącach lub latach, a nie 2 tygodniach pracy.

Na razie nie wiadomo co odpowiada za taką sytuację i czy problem jest sprzętowy, czy chodzi o oprogramowanie (np. firmware kontrolera). Sytuacja dotyka osób z różnych zakątków świata. Jedyna cecha wspólna to fakt, że większość SSD pracowało jako systemowe, a więc może być to wina Windowsa.

Pierwotnie czebol zdawał się bagatelizować sprawę. Pierwsza osoba, która wysłała do nich Samsunga 990 PRO na gwarancję dostała odpowiedź, że "z SSD jest wszystko OK". Koreańczycy zmienili jednak zdanie i aktualnie proszą o kontakt osoby z tym problemem, oferując wymianę nośnika i próbę rozwiązania zagadki.

Zobacz: Bestia, nie dysk. Samsung 990 PRO – test

Zobacz: Western Digital i Kioxia prowadzą rozmowy w sprawie fuzji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis/Przemysław Banasiak, Twitter/Neil Schofield

Źródło tekstu: Tom's Hardware, Reddit, Overclock, oprac. własne