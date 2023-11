ASUS ProArt z nową kartą graficzną dla twórców treści

Obrabiasz filmy, zajmujesz się grafiką 3D lub AI i szukasz nowej, niedrogiej karty graficznej? W takim razie najnowszy model ASUS ProArt jest dla Ciebie.

Większość producentów autorskich kart graficznych chwali się przeważnie układami skierowanymi do graczy. Należy jednak pamiętać, że PC często służą nie tylko do rozrywki, ale i do pracy. Dlatego część firm projektuje też karty, które sprostają przede wszystkim wymaganiom stawianym przez twórców treści.

ASUS dorzuca w zestawie trzy miesiące Adobe Creative Cloud

ASUS powiększył właśnie swoją ofertę z rdzeniami NVIDII o nowy model ProArt. Tym razem zdecydowano się na najniższy model tej generacji, czyli układ GeForce RTX 4060.

ASUS GeForce RTX 4060 ProArt OC to karta graficzna o wymiarach 300 x 50 x 120 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z okazałym, 2,5-slotowym układem chłodzenia wyposażonym w trzy wentylatory. To sporo jak na sprzęt z TDP 115 W, co powinno zaowocować nienaganną kulturą pracy.

Opisywana karta graficzna została fabrycznie podkręcona. Po wyjęciu z pudełka mowa o 2550 MHz na rdzeniu, ale wartość można dodatkowo podnieść do 2580 MHz przy użyciu specjalnego profilu w programie ASUS-a. Co ciekawe producent zaleca używanie sterowników NVIDIA Studio, a nie GeForce Game Ready.

Zasilanie odbywa się poprzez pojedynczą wtyczkę PCIe typu 8-pin. Również w przypadku zestawu złącz wideo brak niespodzianek. Dostajemy tutaj jedno HDMI 2.1 oraz trzy DisplayPort 1.3

ASUS GeForce RTX 4060 ProArt OC zadebiutował już w Japonii z sugerowaną ceną 66 980 jenów, czyli około 1799 złotych. To sporo jak na GeForce RTX 4060, ale seria ProArt zawsze była droższa. Na osłodę ASUS dorzuca w zestawie trzy miesiące dostępu do Adobe Creative Cloud.

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: Hermitage Akihabara, oprac. własne