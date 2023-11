Seasonic chwali się nowym sprzętem. Robi wrażenie

Jeśli szukasz solidnych i ładnych wentylatorów, które są proste w montażu to Seasonic ma coś dla Ciebie! Ich seria MagFlow doczekała się wersji z ARGB LED.

Seasonic to tajwańska firma obecna na rynku PC od 1975 roku, która kojarzona jest głównie z jednymi z najlepszych zasilaczy. Ich platformy często wykorzystywane są przez innych producentów - NZXT, Phanteks, Antec i wiele więcej. Jednak Tajwańczycy mają w swoim portfolio też inne sprzęty.

Seasonic MagFlow 120 ARGB wyceniono na 149 złotych

Od jakiegoś czasu Seasonic sukcesywnie poszerza ofertę o obudowy i wentylatory komputerowe. Dzisiaj skupimy się na drugiej z wymienionych grup, bowiem lada moment do sprzedaży trafią jednostki ARGB LED.

Seasonic MagFlow 120 ARGB to nowy wariant dobrze znanych i lubianych wentylatorów 120-milimetrowych. Mamy tutaj do czynienia z łożyskiem typu FDB oraz dziewięcioma łopatkami. Producent stawia na materiały z wyższej półki - szczotkowane aluminium oraz polimer ciekłokrystaliczny (LCP).

Opisywane wentylatory pozwalają na prosty i miły dla oka montaż w komputerze. Wszystko za sprawą magnetycznych zaczepów i możliwości łączenia szeregowego. Ogranicza to ilość przewodów w obudowie oraz potrzebnych wkrętów w przypadku użytkowników chłodzenia wodnego.

Maksymalna prędkość obrotowa wynosi do 2000 RPM przy wydajności rzędu 49,5 CFM, ciśnieniu do 2,28 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 30,2 dB(A). Pod względem podświetlenia mowa o 26 diodach ARGB, które ukryto zarówno w rotorze, jak i ramce wentylatora.

Seria Seasonic MagFlow 120 ARGB trafi do sprzedaży w pierwszym kwartale 2024 roku. Do wyboru będą pojedyncze wentylatory oraz trójpak z dołączonym kontrolerem podświetlenia. Sugerowane ceny ustalono kolejno na 34 i 100 euro, czyli około 149 i 439 złotych. Producent oferuje 3 lata gwarancji.

Źródło zdjęć: Seasonic

Źródło tekstu: oprac. własne