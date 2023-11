Seria TUF Gaming poszerza się o nowe pamięci RAM z RGB LED

Składasz nowy komputer gamingowy? Lubisz podświetlenie RGB LED? Nie chcesz dużo wydawać? W takim razie rozwiązaniem mogą być nowe tajwańskie pamięci RAM.

V-Color to tajwański producent specjalizujący się w modułach RAM dla segmentu konsumenckiego i serwerowego, który działa na rynku od 2006 roku. W ich ofercie znajdziemy zarówno podstawowe modele do komputerów biurowych, jak i znacznie wydajniejsze propozycje z dodatkowym chłodzeniem.

V-Color pokazało zarówno pamięci DDR4, jak i DDR5

W oficjalnym komunikacie prasowym Tajwańczycy poinformowali o swoich nowych pamięciach, które będą wchodzić w skład TUF Gaming. Mowa o serii, która należy do firmy ASUS i skierowana jest do graczy. W jej ramach której wychodzą płyty główne, obudowy, chłodzenia, zasilacze i moduły RAM.

V-Color Prism PRO RGB to moduły RAM DDR4 oferujące efektywne taktowania od 3200 do 3600 MHz przy opóźnieniach od CL 16 do CL18. Daleko im więc do topowej wydajności. Konsumenci będą mieli do wyboru zestawy o pojemności 16 GB (2x 8 GB) oraz 32 GB (2x 16 GB). Pamięci są zgodne z Intel XMP i AMD EXPO.

V-Color Manta XPrism PRO RGB to pamięci RAM w standardzie DDR5 i tutaj wydajność wygląda lepiej - od 5400 do 6400 MHz przy opóźnieniach od CL36 do CL 32. Tajwańczycy korzystają z kości od SK hynix. Zdecydowano się tutaj na czarne PCB z aluminiowym radiatorem i bogatym podświetleniem RGB LED.

Opisywane pamięci trafią do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Sugerowane ceny na rynek polski nie zostały zdradzone. V-Color udziela dożywotniej gwarancji na swoje moduły.

