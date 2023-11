Ta japońska pasta zamieni Twój komputer w jabłko

Jeśli chcesz by Twój komputer był wyjątkowy to możesz sprawić, że będzie pachniał jabłkami. Wszystko dzięki nowej paście termoprzewodzącej prosto z Japonii.

Chyba wszyscy już przywykliśmy, że najdziwniejsze nowinki docierają do nas przeważnie z Azji. Nie inaczej wygląda to ze sprzętem komputerowym. Dzisiaj pochylimy się nad wyjątkową pastą termoprzewodzącą, która ma zielony kolor i pachnie jabłkami. Nie, to nie żart.

Japońska pasta oferuje bardzo dobrą wydajność

Pasta Extreme Muglis Apple Edition (EG4GAP) to efekt kooperacji między sklepem M1N1ing, a firmą Clock Work Tea Party. Stworzona została z myślą o przeciętnych użytkownikach i domowym podkręcaniu. Oparta została na tlenkach glinu i cynku, a producent podkreśla wykorzystanie niezwykle drobnych cząsteczek.

Patrząc na suchą specyfikację mowa o przewodności cieplnej na poziomie 12,7 W/mK, przy ciężarze właściwym 2,6 g/cm3. Oznaczałoby to bardzo dobrą wydajność, minimalnie lepszą nawet niż uznany Thermal Grizzly Kryonaut. Co więcej aplikacja powinna być równie prosta jak w przypadku Arctic MX-4.

Niestety dla polskich konsumentów będzie to zapewne tylko ciekawostka. Extreme Muglis Apple Edition wyprodukowana zostanie tylko w ilości 1000 strzykawek o pojemności 4 g. Sprzedaż rusza 24 listopada, a sugerowana cena wynosi 980 jenów, czyli około 26 złotych.

