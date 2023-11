TeamGroup przedstawia ekologiczne pamięci RAM DDR5

Jesteś entuzjastą nowych technologii, a zarazem troszczysz się o środowisko? W takim razie zainteresują Cię nowe, ekologiczne pamięci RAM od firmy TeamGroup.

Dla wielu konsumentów najważniejszymi cechami przy wyborze nowych podzespołów komputerowych jest cena oraz wydajność. Jednak część osób zwraca uwagę również na inne rzeczy takie jak wygląd, kraj pochodzenia, temperatury czy kultura pracy. Czasami liczy się też wpływ na środowisko.

TeamGroup udziela dożywotniej gwarancji na swoje pamięci

A tak się składa, że tajwańska firma TeamGroup pochwaliła się swoimi nowymi modułami RAM z serii T-Force. Wyróżniają się one na tle konkurencji ekologicznym procesem produkcji i zastosowanymi materiałami.

TeamGroup T-Force Vulcan ECO to rodzina modułów RAM DDR5, która jako pierwsza na rynku może się pochwalić radiatorami wykonanymi z aluminium z recyklingu. Pozwala to zmniejszyć emisję CO 2 przy produkcji aż o 73%, czyli o około 1665 kg. Odpowiada to śladowi węglowemu 550 000 ręczników do rąk, 310 000 plastikowych słomek, 30 000 plastikowych toreb i 10 000 butelek PET.

Opisywane pamięci wspierają zarówno profile Intel XMP 3.0, jak i AMD EXPO. Warto zaznaczyć, że nie są to najwydajniejsze na rynku propozycje. Konsumenci będą mieli do wyboru trzy konfiguracje:

5600 MT/s, CL 38, 1,2 V

6000 MT/s, CL 40, 1,25 V

6000 MT/s, CL 30, 1,35 V

Seria TeamGroup T-Force Vulcan ECO trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku. Na start pojawią się wyłącznie zestawy o pojemności 32 GB (2x 16 GB). Sugerowane ceny pozostają nieznane.

Źródło zdjęć: TeamGroup

Źródło tekstu: oprac. własne