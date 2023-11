Zapnij pasy. Nadciągają SSD o kosmicznej wydajności

Walka na rynku nośników półprzewodnikowych się zaostrza. Nowy układ Silicon Motion może zrewolucjonizować SSD PCIe 5.0 pod każdym względem.

Dzięki najnowszym procesorom AMD i Intela pod domowe strzechy zawitał standard PCI Express 5.0, który oferuje dwa razy wyższą przepustowość niż PCI Express 4.0. Tym samym w sklepach przybywa jeszcze wydajniejszych SSD. Ledwie chwilę temu informowaliśmy Was o Corsair MP700 PRO i PNY CS3150.

Silicon Motion SM2508 to wydajność do 14 500 MB/s

Jednak mimo iż pula producentów oferujących nośniki półprzewodnikowe PCIe 5.0 stale się powiększa, to niemal wszystkie SSD korzystają z tych samych podzespołów. Mowa o kontrolerze Phison E26 oraz kościach 3D TLC NAND od Microna. Jednak już niedługo może się to zmienić.

Podczas wydarzenia Memory Trend Seminar 2023 w Chinach firma Silicon Motion pochwaliła się zaktualizowaną specyfikacją kontrolera SM2508. Jest to układ obsługujący interfejs PCI Express 5.0, który ma być lepszy niż wszystko inne na rynku. Zarówno w przypadku wydajności, poboru mocy, jak i temperatur.

Rozwiązanie Tajwańczyków oparto o litografie 6 nm od TSMC, podczas gdy konkurencja korzysta nadal z 12 nm. Samo to ma zapewnić redukcję zapotrzebowania na moc nawet o 45%. Dodatkowo Silicon Motion w porównaniu do Phisona korzysta ze specjalnego układu PMC, który odpowiada za zarządzanie energią.

SiM2508 chwali się wydajnością na poziomie do 14 500 MB/s dla odczytu i do 14 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 2 500 000 IOPS dla operacji losowych. To drastycznie więcej niż Phison E26.

Jakby tego było mało wszystko to przy poborze mocy wynoszącym mniej niż 3,5 W, gdzie u konkurencji mowa aż o 5 W. Tym samym należy zakładać znacznie niższe temperatury, które mogą wyeliminować konieczność stosowania wielkich radiatorów i/lub dodatkowych wentylatorów. Silicon Motion twierdzi, że pierwsze SSD z ich układami trafią do sklepów jeszcze w tym roku.

