Corsair MP700 PRO to nowe, rekordowo szybkie SSD

Amerykanie rozszerzają swoją ofertę SSD z interfejsem PCIe 5.0. Tym razem mowa nie tylko o wysokiej wydajności, ale i rozbudowanych układach chłodzenia.

Wśród licznych zalet najnowszych procesorów AMD oraz Intela i dedykowanych im płyty głównych należy wymienić obsługę interfejsu PCI Express 5.0. W porównaniu do starszego standardu PCI Express 4.0 mowa o dwa razy wyższej przepustowości. Jest to przydatne przede wszystkim w przypadku SSD i kart graficznych.

Corsair MP700 PRO startuje z ceną 939 złotych

Pula nośników półprzewodnikowych typu PCIe 5.0 pozostaje nadal niewielka, ale z miesiąca na miesiąc się to zmienia. Tym razem nowym modelem chwali się duży amerykański producent, czyli firma Corsair.

Corsair MP700 PRO to seria nośników półprzewodnikowych typu M.2 2280, które korzystają z interfejsu PCI Express 5.0 oraz protokołu NVMe 2.0. Zdecydowano się tutaj na sprawdzony kontroler Phison E26 oraz 232-warstwowe kości pamięci typu 3D TLC NAND od Microna.

Deklarowana wydajność to do 12 400 MB/s dla odczytu i do 11 800 MB/d dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 500 000 i do 1 600 000 IOPS dla odczytu i zapisu losowego. Nie zabrakło wsparcia dla Microsoft DirectStorage.

Do sklepów trafią trzy wersje Corsair MP700 PRO, które różnią się fabrycznym układem chłodzenia. Mowa o wariancie "gołym", z blokiem wodnym oraz aluminiowym radiatorem i wentylatorem. Tym samym opisywany SSD nadaje się nie tylko do komputerów stacjonarnych, ale również laptopów i konsol.

Na start Corsair MP700 PRO zadebiutuje w pojemności 1 i 2 TB, a później dostaniemy jeszcze wersje 4 TB. Producent udziela 5 lat gwarancji. Sugerowane ceny w Polsce prezentują się następująco:

Corsair MP700 PRO 1 TB (brak chłodzenia) - 939 złotych

- 939 złotych Corsair MP700 PRO 2 TB (brak chłodzenia) - 1589 złotych

- 1589 złotych Corsair MP700 PRO 1 TB (radiator + wentylator) - 1009 złotych

- 1009 złotych Corsair MP700 PRO 2 TB (radiator + wentylator) - 1699 złotych

- 1699 złotych Corsair MP700 PRO 1 TB (blok wodny) - brak danych

- brak danych Corsair MP700 PRO 2 TB (blok wodny) - brak danych

