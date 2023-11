Chiny pozywają USA. Chodzi o pamięci NAND

Wygląda na to, że daleko jest do złagodzenia konfliktu między USA i Chinami. Chiński gigant na rynku pamięci 3D NAND pozywa amerykańskiego.

Yangtze Memory Technologies (YMTC), największy chiński producent pamięci 3D NAND, złożył w kalifornijskim sądzie pozew przeciwko firmie Micron Technology. Walka prawna dotyczy ośmiu chińskich patentów w USA, które obejmują wiele podstawowych aspektów działania i produkcji kości pamięci.

Batalia między YMTC a Micronem będzie trwać latami

Pozew może być częścią wysiłków mających na celu zdjęcie YMTC z amerykańskiej czarnej listy rządowej lub być elementem większych napięć między Chinami i USA, które obserwujemy w ostatnich miesiącach.

W pozwie zarzuca się, że Micron użył opatentowanej technologii YMTC, będącej fundamentem Xtacking. Amerykanie wykorzystali ją podobno w swoich 128- i 176- warstwowych kościach pamięci 3D NAND. Brak publicznie dostępnych informacji na temat YMTC nieco osłabia postrzeganie tego procesu sądowego.

Rozległy charakter pozwu złożonego w Kalifornii może być oznaką odwetu YMTC za uwzględnienie firmy na amerykańskiej liście podmiotów zakazanych, co znacznie ograniczyło dostęp do zaawansowanego sprzętu do produkcji wafli krzemowych. Część producentów całkowicie wycofała się ze współpracy z YMTC.

Należy przypomnieć, że na odpowiedź Chin nie trzeba było długo czekać. Produkty Microna zostały objęte chińskim zakazem w maju tego roku "ze względu zagrożenia bezpieczeństwa cyberenetycznego". Wart jednak też zauważyć, że Chiny niedawno sygnalizowały łagodzenie napięć w stosunkach z Micronem.

Jak to bywa w przypadku sporów patentowych, batalia prawna między YMTC a Micronem będzie trwać latami. Patenty YMTC obejmują szeroką gamę podstawowych technologii NAND. Wielu innych producentów, takich jak Western Digital, SK hynix, Samsung i Kioxia, korzysta z podobnych rozwiązań. To może sprawić, że obrona patentów YMTC przed amerykańskim sądem będzie bardzo trudna.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, YMTC

Źródło tekstu: TechNews, Tom's Hardware, oprac. własne