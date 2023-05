Sapphire Radeon RX 7600 PULSE to tania i solidna karta graficzna

Partnerzy AMD mogą się już oficjalnie chwalić autorskimi Radeonami RX 7600. Producent z Hong Kongu w postaci Sapphire pokazał ciekawy i tani model.

Wczoraj zeszło embargo na testy nowej karty graficznej AMD. Mowa oczywiście o modelu Radeon RX 7600. Nasz obszerny test znajdziecie TUTAJ. A w skrócie? Jest całkiem nieźle. Skok wydajności względem poprzedniej generacji jest spory. Niestety pobór mocy i temperatury pozostawiają wiele do życzenia.

Karta Sapphire kusi małymi wymiarami i fabrycznym OC

Jeśli planujecie grać tylko w rozdzielczości Full HD i/lub boicie się zakupu na rynku wtórnym to nowa karta Czerwonych może być całkiem niezłym wyborem. A tak się składa, że Sapphire pokazało swój autorski model.

Sapphire Radeon RX 7600 PULSE to karta graficzna o wymiarach 240 x 107 x 44 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z 2-slotowym układem chłodzenia wyposażonym w dwa ciche wentylatory z podwójnym łożyskiem kulkowym. Całość dopełnia aluminiowy backplate.

Firma z Hong Kongu zdecydowała się na fabryczne OC swojej karty graficznej. Mowa o zegarach na poziomie do 2355 MHz w trybie gry i do 2755 MHz w trybie boost. W wersji referencyjnej AMD mowa o wartościach kolejno 2250 i 2655 MHz. To powinna nieznacznie zwiększyć wydajność w grach.

Sapphire Radeon RX 7600 PULSE ma sugerowaną cenę na poziomie "zwykłego" Radeona RX 7600. Mowa więc o 269 dolarach, co zgodnie z obietnicami AMD w Polsce powinno przełożyć się na 1379 złotych.

Zobacz: ADATA szykuje SSD chłodzone cieczą. Wydajność do 14 000 MB/s

Zobacz: Zapomnij o 4K. Pokazano ogromny monitor o rozdzielczości 16K

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sapphire

Źródło tekstu: oprac. własne