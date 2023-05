Zapomnij o 4K. Pokazano ogromny monitor o rozdzielczości 16K

Na targach Display Week kolejny raz dano nam przedsmak tego, co czeka rynek monitorów i telewizorów. Producenci pracują już nad dużymi matrycami 16K.

Przez wiele lat dominującą rozdzielczością w komputerach stacjonarnych było Full HD, czyli 1920 x 1080 pikseli. Jednak wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej procesorów i kart graficznych oraz spadkiem cen monitorów, coraz więcej użytkowników przesiada się na 1440p (2560 x 1440 px) lub 4K (3840 x 2160 px).

Wyświetlacz 110" 16K od BOE to tylko prototyp

Producenci matryc pracują jednak już nad panelami o wyższej rozdzielczości. I o ile kolejnym dużym kamieniem milowym wydaje się być 8K, tak chińskie BOE Technology Group pokazało coś lepszego.

Vincent Teoh z HDTVTest podzielił się ciekawymi zdjęciami z amerykańskich targów Display Week. Zauważył on na stoisku należącym do BOE ogromny wyświetlacz. Mowa o 110-calowej propozycji z rozdzielczością 16K (15 360 x 8640 px). Obraz podobno jest "ostry jak żyleta" i nawet z bliska nie widać poszczególnych pikseli.

Producent twierdzi, że mowa o częstotliwości odświeżania do 60 Hz. Maksymalna jasność to 400 cd/m2, zaś kontrast wynosi 1200:1. Deklarowane pokrycie palety barw DCI-P3 to aż 99%.

Oczywiście jest to tylko prototyp, a więc cena czy pobór mocy pozostają tajemnicą. Z pewnością jednak nie jest ani tanio, ani energooszczędnie. Tak czy siak to ciekawostka pokazująca co na nas czeka w przyszłości.

Źródło zdjęć: Vincent Teoh@Twitter

Źródło tekstu: oprac. własne