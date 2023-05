GeForce RTX 4090 doczekał się białej wersji z chłodzeniem wodnym

Dla wielu osób w karcie graficznej liczy się nie tylko wydajność. To właśnie dla nich GALAX przygotowął nowy model GeForce RTX 4090 z chłodzeniem AiO.

Ostatnie dni należą do tanich kart graficznych AMD Radeon RX 7600 oraz NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Nie oznacza to jednak, że partnerzy Czerwonych i Zielonych zapomnieli o flagowych modelach. Zwłaszcza, gdy te są znacznie droższe i przekładają się na wyższą marżę producenta.

GALAX kusi niskimi temperaturami i dobrą kulturą pracy

GALAX przygotował ciekawy, autorski model GeForce RTX 4090. Wyróżnia się on zarówno wyglądem za sprawą białej kolorystyki, jak i układem chłodzenia opartym na zestawie All in One (AiO).

GALAX GeForce RTX 4090 Hydro White to mała karta graficzna o wymiarach zaledwie 216 x 150 x 41,5 milimetrów, która wyposażona została w gotowy zestaw chłodzenia cieczą. Zdecydowano się na pełen blok oraz aluminiową chłodnicę 360-milimetrową z trzema cichymi wentylatorami 120-milimetrowymi.

Mamy tutaj do czynienia z lekkim fabrycznym OC. Taktowanie rdzenia w trybie boost wynosi 2580 MHz. Nie jest to jakaś rekordowa wartość - Colorful oraz MSI mają w swojej ofercie karty z zegarem 2640 MHz.

GALAX nie zdradził sugerowanych cen. Należy jednak zakładać, że będzie drogo. Sam GeForce RTX 4090 nie należy do tanich, a tutaj jeszcze trzeba doliczyć cenę AIO. Producent szykuje też czarną wersję kolorystyczną.

