Intel nowym królem tanich kart graficznych? Na to wygląda

Wygląda na to, że najlepiej na pojedynku AMD vs NVIDIA wyjdzie... Intel. Amerykanie zdecydowali się na inny kierunek niż konkurencja, oferując aktualnie najtańsze karty graficzne służące do grania w rozdzielczości Full HD.

Oczy entuzjastów komputerowych są aktualnie zwrócone na rynek kart graficznych. Wczoraj pojawiły się niezależne testy modelu NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. A dzisiaj zobaczymy wyniki wydajności AMD Radeon RX 7600. Obie karty to przedstawiciele najpopularniejszego, nisko-średniego segmentu.

Intel Arc A750 kosztuje aktualnie zaledwie 199 USD

Trzeba jednak pamiętać, że na tym rynku jest jeszcze trzeci gracz - Intel. Niebiescy nie planują jednak w najbliższym czasie wypuszczać nowych kart graficznych. Zamiast tego zdecydowano się na obniżkę cen.

Oficjalny sklep Niebieskich w USA przecenił kartę Intel Arc A750 w wersji referencyjnej na 199 dolarów. Po uwzględnieniu polskiego podatku VAT dawałoby nam to równowartość około 1019 złotych. Warto przypomnieć, że układ ten debiutował w październiku 2022 roku z ceną 289 dolarów, która potem została obniżona do 249 dolarów. Aktualnie nie wiadomo czy to chwilowa promocja, czy trwała obniżka MSRP.

Intel Arc A750 to układ, który walczył jak równy z równym z Radeonem RX 6600 i GeForcem RTX 3060. A w pewnych zastosowaniach był znacznie wydajniejszy. Co prawda na początku sterowniki Niebieskich pozostawiały wiele do życzenia, ale aktualnie zostały naprawione i oferują już solidny poziom.

Jeśli obniżka cen jest trwała i trafi również na inne rynki to Intel Arc A750 może się okazać aktualnie najlepszą kartą graficzną do rozdzielczości Full HD. Zwłaszcza patrząc na ceny Radeona RX 7600 i GeForce RTX 4060 Ti wynoszące 269 i 399 dolarów. Przynajmniej, gdy mowa o nowym sprzęcie ze sklepu i na gwarancji. Osoby nie bojące się ryzyka mają szeroki wybór wyższych modeli od AMD i NVIDII na rynku wtórnym.

Źródło zdjęć: Intel, Newegg

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne