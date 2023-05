Sharkoon Rebel C50 to wyjątkowo przewiewna obudowa komputerowa

Zależy Ci na przewiewnej obudowie, która pomieści wydajne podzespoły i zapewni im niskie temperatury? Nie musisz szukać, odpowiedzią jest Sharkoon Rebel C50!

Każdy z nas inaczej wyobraża sobie idealną obudowę komputerową. Część osób patrzy tylko na cenę, inni chcą oryginalnego wyglądu, a jeszcze inni myślą głównie o ciszy oraz niskich temperaturach podzespołów. To właśnie dlatego w sklepach jest tak wiele konstrukcji od różnych producentów.

Obudowę Sharkoon Rebel C50 wyceniono na 445 złotych

Sharkoon zaprezentował właśnie serię Rebel C50. Do sprzedaży trafią cztery różne modele - dwa podstawowe i dwa z hartowanym szkłem oraz RGB LED. Do wyboru będzie biała i czarna wersja kolorystyczna. Mowa o kompaktowych konstrukcjach Mid Tower, które stawiają na dobrą cyrkulację powietrza.

Sharkoon Rebel C50 to obudowa o wymiarach 495 x 230 x 460 milimetrów i wadze 7,9 kilograma (wersja RGB waży 9,3 kg). W środku możemy zamontować płyty główne ATX, Micro ATX lub Mini ITX; chłodzenia procesora o wysokości do 165 milimetrów; karty graficzne o długości do 400 milimetrów i zasilacze ATX.

Dla nośników danych przewidziano trzy miejsca 3,5/2,5". Panel I/O znalazł się na górze, bliżej prawej krawędzi. Gości on dwa USB 3.2 Gen 1, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, złącze audio oraz przycisk Power i Reset.

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do 11 wentylatorów. Trzy 140-/120-milimetrowe na froncie, cztery 120-milimetrowe na boku, dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze i jeden z tyłu. Fabrycznie dostajemy dwa mniejsze śmigła (Sharkoon Rebel C50) lub cztery jednostki z RGB LED (Sharkoon Rebel C50 RGB).

Opisywane obudowy lada moment trafią do pierwszych sklepów. Sugerowane ceny w Europie ustalono na 99 i 109 euro, a więc równowartość około 445 i 489 złotych. Trzeba przyznać, że tak dużo otworów wentylacyjnych (siatka na przodzie, górze i bokach) wygląda obiecująco. Pytanie tylko jak z jakością wykonania?

Źródło zdjęć: Sharkoon

Źródło tekstu: oprac. własne