To nie są myszki dla biednych graczy. Debiut ZOWIE EC-CW

Jesteś zapalonym graczem komputerowym? Dużo grasz w tytuły e-sportowe? Szukasz nowej myszki? W takim razie ZOWIE ma coś dla Ciebie. O ile jesteś bogaty.

Firma BenQ poinformowała o rozszerzeniu swojej oferty dla graczy o nowe myszki ZOWIE. Mowa o długo wyczekiwanych bezprzewodowych wariantach. Ich cechą szczególną ma być stabilne połączenie z komputerem, które odporne jest na zakłócenia występujące w rozwiązaniach konkurencji.

Myszki ZOWIE EC-CW wyceniono na 849 złotych

Zaprezentowane modele to ZOWIE EC1-CW, EC2-CW i EC3-CW. Mamy tutaj do czynienia ze świetnie już znaną, asymetryczną skorupą skierowaną do praworęcznych graczy. Użytkownik ma do dyspozycji pięć przycisków. Poszczególne modele różnią się tylko rozmiarem i wagą, tak by każdy znalazł coś idealnie pod siebie.

Sercem opisywanych gryzoni jest sensor PixArt PMW3370 oferujący rozdzielczość do 3200 DPI. Myszki łączą się bezprzewodowo z wykorzystaniem specjalnego odbiornika 2,4 GHz z dodatkowymi antenami, ale możliwe jest tez podpięcie przewodu USB. Deklarowany czas pracy na jednym ładowaniu to do 70 godzin.

ZOWIE EC-CW dostępne są już w polskich sklepach. Sugerowana cena jest jednak kosmicznie wysoka i wynosi 849 złotych. Niestety nijak nie przekłada się to na specyfikację. Na rynku są tańsze i lepsze propozycje.

Źródło zdjęć: BenQ

Źródło tekstu: BenQ, oprac. własne