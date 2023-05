Karta graficzna w cenie jak dawniej. AMD Radeon RX 7600 – test

Seria Radeon RX 7000 z architekturą RDNA 3 powiększyła się o trzeci model desktopowy. Tym razem AMD atakuje segment budżetowy za sprawą Radeona RX 7600. Zobaczmy, jak radzi on sobie z najnowszymi grami i o ile jest wydajniejszy od swojego poprzednika.

AMD trochę kazało nam czekać na trzecią kartę graficzną z architekturą RDNA 3. Przez wiele miesięcy jedynymi dostępnymi w sprzedaży modelami były Radeony RX 7900 XTX oraz XT, które mieliśmy już okazję testować. Teraz przyszła kolej na kolejną konstrukcję i tym razem Czerwoni zaskoczyli. AMD nie poszło śladem NVIDII i nie wprowadza kart od najmocniejszych do najsłabszych. Owszem, pierwsze dwie to najwyższa półka w ich ofercie, ale najnowsza propozycja jest typowo budżetowa. To oczywiście Radeon RX 7600, o którym plotki krążyły od bardzo dawna.

To, co może w przypadku Radeona RX 7600 dziwić, to cena. O ile NVIDIA do tej pory zwiększała ceny danych modeli w porównaniu z ich odpowiednikami poprzedniej generacji (wyjątkiem jest RTX 4060 Ti 8GB, który kosztuje w dolarach tyle samo), o tyle AMD zrobiło na odwrót. Rekomendowana cena Radeona RX 7600 wynosi zaledwie 269 dolarów, gdzie model RX 6600 kosztował w dniu premiery 329 dolarów. Już samo to jest świetną informacją dla graczy, którzy będą szukać tanich kart do grania w rozdzielczości 1080p, a tak właśnie jest pozycjonowana nowa konstrukcja w portfolio Czerwonych. Tym samym Radeon RX 7600 powinien kosztować w Polsce w granicach 1379-1399 zł.

Dla porównania RTX 4060 Ti 8 GB kosztuje 2039 zł, ale to karta jednak pozycjonowania wyżej. Natomiast RTX 4060, który powinien być bezpośrednim konkurentem dla Radeona i zadebiutuje w lipcu, ma kosztować 299 dolarów, co daje 1549 zł w Polsce. Trudno wyrokować, jaka będzie wydajność GeForce’a. Możemy się spodziewać, że NVIDIA zaprezentuje kartę o niższym zużyciu energii, lepszą w Ray Tracingu, ale czy też w standardowej rasteryzacji? O tym przekonamy się dopiero w lipcu. Tymczasem wróćmy do Radeona RX 7600, bo to on jest dzisiaj głównym bohaterem.

Specyfikacja Radeona RX 7600

Radeon RX 7600 wyposażony jest w rdzeń graficzny Navi 33 XL z 13,3 mld tranzystorów i w rozmiarze 204 mm2. Ma on 32 jednostki obliczeniowe, co przekłada się na 2048 jednostek strumieniowych. Co ważne, jest produkowany w litografii 6 nm, a nie 5 nm, jak w modelach RX 7900. Bazowe taktowanie wynosi 2,25 GHz, ale w Boost rośnie do 2,66 GHz, przynajmniej w modelach referencyjnych, a taki właśnie mieliśmy okazję testować. To znacząca poprawna względem poprzednika, który miał nie tylko mniej procesorów strumieniowych (1792), ale też dużo niższe taktowania (2,49 GHz w Boost).

Natomiast niewiele zmieniło się w kontekście pamięci VRAM. Co prawda moduły 14 Gbps zostały zastąpione przez wersje 18 Gbps, ale nadal to „tylko” 8 GB, a w dodatku na 128-bitowej szynie, co daje przepustowość identyczną, jak w przypadku RTX 4060 Ti, czyli 288 GB/s. Poza tym mamy tutaj 32 MB pamięci Infinity Cache, czyli tyle samo, co u poprzednika, chociaż 2. generacji, więc w teorii powinno być lepiej. W sumie przepustowość pamięci ma wynosić efektywnie 476,9 GB/s.



Niepokoić może za to wyższe TBP karty, które wzrosło ze 132 W w modelu RX 6600 do 165 W w RX 7600. Na pewno przełoży się to na wyższe zużycie energii. Pomimo tego karta zadowala się zasilaniem z pojedynczego, 8-pinowego złącza PCIe. Poza tym karta wyposażona jest w trzy złącza DisplayPort, w tym w wersji 2.1 za co należy się Czerwonym uznanie (NVIDIA cały czas upiera się przy starszej wersji 1.4a) oraz jedno HDMi 2.1.

Rdzeń: Navi 33 XL,

Proces technologiczny: 6 nm (TSMC),

Taktowanie GPU: 2250 MHz (bazowo), 2660 MHz ( Game Boost)

Pamięć: 8 GB GDDR6 18 Gbps,

Szyna pamięci: 128-bitowa,

Przepustowość pamięci: 288 GB/s (476,9 GB/s efektywnie),

Jednostki cieniujące: 2048,

Jednostki RT: 32,

Jednostki TMU: 128,

Jednostki ROP: 64,

Rekomendowany zasilacz: 450 W,

Interfejs: PCI-Express 4.0 x8,

Złącza: 3 × DisplayPort 2.1, 1 × HDMI 2.1a,

Zasilanie: 8-pinowa wtyczka PCIe

Gwarancja: 24 miesiące.

Cena: 269 dolarów (około 1389 zł)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)