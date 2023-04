AMD Radeon RX 7900 XTX/XT to świetne karty, ale… - test

Radeon RX 7900 XTX oraz RX 7900 XT to na ten moment dwie najmocniejsze karty graficzne w ofercie AMD. Sprawdźmy, jak radzą sobie w zestawieniu z najlepszymi kartami NVIDII.

Nie od dzisiaj wiadomo, że NVIDIA jest zdecydowanym liderem rynku kart graficznych. Przez ostatnie lata udziały Zielony w sprzedaży tzw. modeli dedykowanych (tak, wiem, że to niepoprawne słownikowo określenie) wynosiły od 75 do mniej więcej 82 proc., a resztę brało dla siebie AMD.

Niedawno na rynek wszedł Intel i chociaż premierę kart z serii Arc Alchemist trudno uznać za udaną, to jednak podcięła ona skrzydła Czerwonym. Według danych firmy analitycznej Jon Peddie Reaserch w trzecim kwartale 2022 roku AMD miało zaledwie 9 proc. udziałów w rynku dedykowanych GPU, gdzie Intel dobił aż do 6 proc., niemal doganiając producenta Radeonów. Pozostałe 85 proc. przypadło NVIDII.

Ale czy to oznacza, że AMD robi złe karty graficzne? Wysuwanie takich wniosków z samych danych sprzedażowych jest w mojej ocenie daleko idącą nadinterpretacją. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że Czerwoni robią bardzo dobre grafiki, które pod wieloma względami mogą na równi konkurować z NVIDIĄ, a w wielu aspektach są wręcz lepsze. Co w takim razie zawodzi? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Powodów jest pewnie kilka.

A może jesteście wśród tych, którzy nie wierzą, że AMD – mówiąc kolokwialnie – umie w karty graficzne? Mam nadzieję, że udowodni to test dwóch na ten moment najmocniejszych GPU w ofercie Czerwonych, czyli Radeon RX 7900 XTX oraz Radeon RX 7900 XT. Obie karty otrzymaliśmy do testów w wersji referencyjnej, produkowanej bezpośrednio przez AMD.

Specyfikacja Radenów RX 7900 XTX/XT

Zacznijmy od modelu mocniejszego, czyli Radeon RX 7900 XTX. Powstał on na bazie architektury RDNA 3.0 oraz litografii 5 nm (TSMC). Wyposażony jest w rdzeń graficzny Navis 31 XTX, który ma rozmiar 529 mm2 i składa się z 57,7 mld tranzystorów. Układ wyposażony jest w 6144 jednostek cieniujących, 384 TMU, 192 ROP, 96 rdzeni RT oraz 96 MB pamięci cache trzeciego poziomu.

Specyfikację uzupełniają 24 GB pamięci VRAM GDDR6 20 Gbps, które umieszczone zostały na 384-bitowej szynie. Daje to przepustowość na poziomie 960 GB/s. Bazowe taktowanie GPU wynosi 1855 MHz, ale w trybie Game Boost rośnie do 2269 MHz. TBP tego modelu wynosi 355 W. Karta zasilana jest przez dwa 8-pinowe złącza PCIe, bo AMD – odwrotnie niż NVIDIA - nie zdecydowało się na zastosowanie nowych portów 12VHPWR. Co ważne, są to pierwsze karty wyposażone w nowe złącza DisplayPort 2.1, czego z kolei brakuje u konkurencji. Zasilacz do karty w wersji XTX powinien mieć moc co najmniej 750 W.

Jeśli chodzi o model RX 7900 XT, to został on odpowiednio przycięty względem mocniejszego i droższego wariantu. Tutaj mamy rdzeń graficzny Navi 31 XT, który również jest produkowany w litografii 5 nm przez TSMC, ma powierzchnię 529 mm2 i składa się z 57,7 mld tranzystorów. Jednak ma on 5376 jednostek cieniujących, 336 TMU, 192 ROP i 84 rdzenie RT. Do tego dochodzi 80 MB pamięci cache L3 oraz 20 GB pamięci GDDR6 20 Gbps na 320-bitowej szynie, więc przepustowość spada do 800 GB/s.

Słabsza karta również jest zasilana przez dwa 8-pinowe złącza PCIe, chociaż w jej przypadku TBP jest mniejsze i wynosi 315 W. Model ten wyposażony jest w jedno złącze HDMI 2.1, dwa DisplayPort 2.1 oraz jedno USB-C. Taktowania to kolejno 1500 MHz bazowo i 2025 MHz w Game Boost. Producent sugeruje stosowanie zasilacza o mocy co najmniej 700 W. Oba modele zajmują po 2,5 slota w obudowie komputera.

Radeon RX 7900 XTX

Rdzeń: Navi 31 XTX,

Proces technologiczny: 5 nm (TSMC),

Taktowanie GPU: 1855 MHz (bazowo), 2269 MHz ( Game Boost)

Pamięć: 24 GB GDDR6 20 Gbps,

Szyna pamięci: 384-bitowa,

Przepustowość pamięci: 906 GB/s,

Jednostki cieniujące: 6144,

Jednostki RT: 96,

Jednostki TMU: 384,

Jednostki ROP: 192,

Rekomendowany zasilacz: 750 W,

Interfejs: PCI-Express 4.0 x16,

Złącza: 2 × DisplayPort 2.1, 1 × HDMI 2.1a, 1 × USB-C

Zasilanie: 2 × 8-pinowa wtyczka PCIe

Gwarancja: 24 miesiące.

Radeon RX 7900 XT

Rdzeń: Navi 31 XT,

Proces technologiczny: 5 nm (TSMC),

Taktowanie GPU: 1500 MHz (bazowo), 2025 MHz ( Game Boost)

Pamięć: 20 GB GDDR6 20 Gbps,

Szyna pamięci: 320-bitowa,

Przepustowość pamięci: 800 GB/s,

Jednostki cieniujące: 5376,

Jednostki RT: 84,

Jednostki TMU: 336,

Jednostki ROP: 192,

Rekomendowany zasilacz: 700 W,

Interfejs: PCI-Express 4.0 x16,

Złącza: 2 × DisplayPort 2.1, 1 × HDMI 2.1a, 1 × USB-C

Zasilanie: 2 × 8-pinowa wtyczka PCIe

Gwarancja: 24 miesiące.

