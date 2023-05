ADATA szykuje SSD chłodzone cieczą. Wydajność do 14 000 MB/s

W tym roku ADATA szykuje całe zatrzęsienie nowości, które pokazane zostaną lada dzień na Tajwanie. Nie zabraknie również sprzętu dla graczy.

Wielkimi krokami zbliżają się jedne z największych na świecie targów dotyczących nowych technologii. Mowa oczywiście o tajwańskim wydarzeniu Computex 2023, które zaczyna się już 30 maja i potrwa do 2 czerwca. Z tego powodu producenci zaczynają uchylać rąbka tajemnicy na temat swoich nowości.

ADATA szykuje SSD PCIe 5.0 o wydajności do 14 GB/s

ADATA szykuje całe zatrzęsienie nowości. Dzisiaj pochylimy się nad ofertą nośników półprzewodnikowych. Tajwańczycy planują bowiem przynajmniej trzy nowe modele. Dwa z nich to szalenie wydajne SSD PCIe 5.0.

XPG Project NeonStorm to SSD typ M.2 2280, który ma korzystać z interfejsu PCI Express 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Deklarowana wydajność to do 14 000 MB/s dla odczytu i do 12 000 MB/s dla zapisu. Najciekawiej prezentuje się jednak chłodzenie, który jest niewielkim układem wodnym z dwoma wentylatorami.

ADATA Legend 970 to już bardziej klasyczne SSD M.2 2280. Ponownie mowa o interfejsie PCIe 5.0 x4 i protokole NVMe 2.0. Tutaj jednak mamy aluminiowy, bogato żebrowany radiator. Producent wspomina o "dużych wentylatorach" co sugeruje obecność więcej niż jednego. Pytanie jak wygląda kultura pracy? Wydajność jest nieco niższa niż wcześniej. Mowa o 10 000 MB/s dla odczytu i zapisu sekwencyjnego.

ADATA SE920 to przenośny SSD z interfejsem USB 4. I w tym przypadku Tajwańczycy znowu wspominają o zaawansowanym układzie chłodzenia, ale bez zdradzania szczegółów. Wydajność to do 3800 MB/s.

ADATA pokaże też nowe obudowy, zasilacze komputerowe i laptopy w ramach gamingowej marki XPG. Więcej szczegółów poznamy już na dniach. Oczywiście redakcji Telepolis nie zabraknie na Tajwanie.

