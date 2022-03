Napędy optyczne wiecznie żywe! Pioneer bije rekordy wydajności

Pioneer nie zapomniał o fanach fizycznych nośników danych. Japończycy zaprezentowali nową nagrywarkę dla płyt blu-ray, M-DISC, DVD oraz CD. Może się ona pochwalić wysoką wydajnością zapisu oraz kilkoma ciekawymi technologiami.

Składając nowy komputer mało kto już decyduje się na kupno napędu optycznego. Również i my nie polecamy go w naszych zestawach. Po pierwsze większość treści jest obecnie dostępna cyfrowo, a internet pozwala na ich szybkie ściąganie czy oglądanie online; po drugie bardzo mało obudów oferuje nadal zatoki 5,25 cala.

Funkcja Pure Read 3 powinna ucieszyć audiofili

Nie oznacza to jednak, że nikt już nie korzysta z płyt - urzędy, fani muzyki i wideo w wysokiej jakości czy osoby robiące kopie danych. Świetnie zdaje sobie z tego sprawę zdawać Pioneer, czyli japońska korporacja założona w 1938 roku, który wypuścił właśnie nowy napęd blu-ray, obsługujący także starsze standardy.

Pioneer BDR-213JKB to urządzenie o wymiarach 148 x 42,3 x 181 milimetrów i wadze 740 gramów, które może pracować w pozycji pionowej i poziomej. Mowa o odtwarzaniu i nagrywaniu płyt BD, DVD, CD oraz M-DISC w wielu różnych wariantach. Nie zabrakło też wsparcia programu CyberLink (to nie jest żart).

Prędkości nagrywania wyglądają bardzo dobrze - 16x dla jednowarstwowych płyt BD-R (25 GB); 14x dla dwuwarstwowych BD-R DL (50 GB); 8x dla trzywarstwowych BD-R TL (100 GB) i wreszcie 6x dla czterowarstwowych BD-R QL (128 GB). Standard M-DISC musi zadowolić się wydajnością do 8x.

W przypadku płyt DVD mowa o maksymalnej prędkości 16x, zaś dla CD jest to do 48x. Osoby planujące odsłuch muzyki powinny docenić funkcję nazwaną Pure Read 3, która wykrywa problemy napotkane podczas odtwarzania (np. brudna czy zarysowana płyta) dostosowując odpowiednio prędkość odczytu treści.

Pioneer BDR-213JKB trafił już do pierwszych sklepów w Japonii. Sugerowana cena wynosi około 645 złotych, wliczając już w to tamtejszy podatek VAT. Drogo? Cóż, nagrywarki BD nigdy nie były tanie. A obecnie jest to już mocno niszowe rozwiązanie, a więc i konkurencja jest mniejsza.

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na marzec 2022

Zobacz: Miało być inaczej, wyszło jak zawsze? Steam Deck ze znanym problemem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Pioneer

Źródło tekstu: Pioneer, oprac. własne