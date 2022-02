Nadciąga przełom? Intel podzielił się planami na najbliższe lata

Intel ma śmiałe plany dotyczące serwerowych procesorów z rodziny Xeon. Od teraz dostępne będą one w dwóch drastycznie różnych wersjach. Co więcej Amerykanie podobno bardzo dobrze radzą sobie z nowymi procesami produkcji.

W ramach Investor Day 2022 dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger, podzielił się wieloma ciekawymi informacjami. Dotyczyły one procesorów z rodziny Xeon, czy profesjonalnych rozwiązań dla serwerów. Poznaliśmy najnowszą mapę wydawnicza, która obejmuje lata 2022 - 2024. Nie obyło się bez niespodzianek.

Procesory Intel Xeon postawią na uniwersalność i elastyczność za sprawą dwóch typów rdzeni

Niebiescy to istny gigant na rynku centrów danych, gdzie firma ma udziały na poziomie ponad 90%. Jednak ostatnia mapa wydawnicza obejmująca procesory Intel Xeon debiutowała w 2019 roku, czyli już trzy lata temu. W świecie nowych technologii to szmat czasu. Powód. Trudności z przejściem na niższą litografię.

Wygląda jednak na to, że Amerykanie rozwiązali swoje problemy. Co więcej zdecydowali się na odważny krok - procesory Intel Xeon podzielone zostaną teraz na serie tylko z rdzeniami "P" oraz tylko z rdzeniami "E". Pierwsze z nich to duże, wysokowydajne układy; drugie zaś są mniejsze i stawiają na energooszczędność.

Taka decyzja i projekt powstał po konsultacjach z największymi klientami Intela. Ma to pozwolić na większą elastyczność. Procesory z rdzeniami P będą wykorzystywane przede wszystkim do zapewnienia wysokiej wydajności na rdzeń w przypadku obciążeń o niskich opóźnieniach, takich jak AI, HPC i bazy danych.

Z kolei modele wyposażone w rdzenie E zostały stworzone w taki sposób, aby zmaksymalizować wydajność energetyczną dla wielu równoległych obciążeń odpornych na opóźnienia - maszyny wirtualne, analiza danych czy usługi internetowe. Klienci Intela będą sami decydowali ile potrzebują maszyn z rdzeniami P, a ile z E.

Mimo wcześniejszych plotek rodzina Intel Sapphire Rapids ma nadal pojawić się w pierwszym kwartale 2022 roku i oferować do 56 rdzeni. Emerald Rapids zadebiutuje w 2023 roku i ma korzystać z tej samej litografii oraz tych samych płyt głównych. Należy więc zakładać, że będzie to odświeżenie oferty bez nowej mikroarchitektury.

Dalej na 2024 rok Intel zapowiada premierę procesorów Xeon Granite Rapids, czyli kolejnych przedstawicielami z rdzeniami P. Zaoferuje ona nowszą litografię Intel 3, zamiast zapowiadanej wcześniej Intel 4.

Pat Gelsinger twierdzi, że proces produkcji Intel 3 jest już na tak zaawansowanym etapie, że pozwoli to firmie na spełnienie tej obietnicy. Co to oznacza? Litografia Intel 3 względem Intel 4 ma zapewnić dodatkowy wzrost o 18% pod względem wydajności per wat.

Ostatnią z zapowiedzianych nowości jest rodzina Intel Xeon Sierra Forest, która w porównaniu do wcześniej wymienionych należeć ma do procesorów z rdzeniami E. Chociaż nie zdradzono szczegółów, to wiemy, że będzie ona oferować więcej rdzeni niż wcześniej wymienione grupy procesorów. Tutaj znowu mowa o litografii Intel 3.

Podsumowując Intel ma twardy orzech do zgryzienia, a sam CEO amerykańskiej firmy twierdzi, że najbliższe lata to będzie wyrównana walka Intel vs AMD na rynku serwerowym. Trudno będzie wyłonić jednoznacznego zwycięzce. Jak na razie to Czerwoni oferują wyższą wydajność, a przecież oni również mają swoją mapę wydawniczą. Nadciągająca rodzina Bergamo ma zapewnić do 128 rodzeni w litografii 5 nm.

Intel jednak ma asa w rękawie - jest w stanie wyprodukować i dostarczyć do klientów więcej procesorów. W przypadku obecnej, 3. generacji procesorów Xeon Scalable (Ice Lake) Niebiescy dostarczyli już prawie 2 miliony procesorów do firm na całym świecie, z czego większość w czwartym kwartale 2021 roku.

Zobacz: Intel zdradza datę premiery kart graficznych ARC Alchemist

Zobacz: Intel szykuje najtańsze z najtańszych procesorów dla serii Alder Lake

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Intel, oprac. własne