Intel zdradza datę premiery kart graficznych ARC Alchemist

Jeszcze w tym roku zobaczymy karty graficzne Intel ARC Alchemist. Mowa zarówno o układach do laptopów, jak i zewnętrznych kartach do komputerów stacjonarnych i stacji roboczy. Nie zabraknie wydajnych modeli stworzonych z myślą o graczach.

Sytuacja na rynku konsumenckich kart graficznych od dawna jest nieciekawa. Wybór dostępnych w sklepach modeli jest niewielki, a ich ceny mocno zawyżone. Powód? Górnicy krytpowalut, pandemia COVID-19, szalenie drogi transport morski, sytuacja na rynku półprzewodników oraz oczywiście spekulanci, tzw. scalperzy.

Intel szykuje również konkurencję dla NVIDIA GeForce NOW

Wraz z drożejącym prądem oraz spadkiem cen za najpopularniejsze kryptowaluty względem wartości w czwartym kwartale 2021 roku, zainteresowanie kopaniem cyfrowego złota nieco zmalało. Tym samym górnicy przestali wykupywać ze sklepów karty graficzne. To poprawiło ich dostępność, a ceny powoli spadają.

Kolejny czynnikiem, który może mieć pozytywny wpływ jest pojawienie się trzeciego producenta. Zmusi to do działania AMD oraz NVIDIĘ, a dodatkowo większy podaż kart graficznych. Mowa oczywiście o Intelu.

Amerykanie dzisiaj oficjalnie potwierdzili daty premier dla układów z rodziny Intel ARC Alchemist. Mowa o kartach do laptopów, komputerów oraz stacji roboczych. Premiery przewidziano kolejno na pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2022 roku. Do końca roku ma się pojawić łącznie do czterech milionów kart graficznych.

Co więcej zapowiedziano tajemniczy Project Endgame, który może być usługą strumieniowania gier na podobieństwo NVIDIA GeForce NOW. Intel rozpoczął również pracę nad architekturą Celestial.

Ma ona zastąpić serię Battlemage, czyli następców opisywanych układów Alchemist. Premiera rodziny Battlemage zakładana jest na lata 2023 - 2024, zaś seria Celestial ma się pojawić w 2024 roku lub później.

Zobacz: Uważaj co kupujesz! Ta sama karta graficzna - trzy różne wersje

Zobacz: Chińczycy zaczęli sprzedawać bardzo tanie karty graficzne

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne