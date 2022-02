Intel szykuje najtańsze z najtańszych procesorów dla serii Alder Lake

12. generacja procesorów od Intela nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Amerykanie najwyraźniej szykują dwie kolejne premiery - mowa zarówno o topowej jednostce, jak i najsłabszych oraz najtańszych modelach.

Na rynku konsumenckich procesorów komputerowych mamy zasadniczo dwie firmy - Intela oraz AMD. Najnowsze jednostki dostępne już w sklepach należą do pierwszej z wymienionych. Mowa o rodzinie Intel Alder Lake-S od Niebieskich, która debiutowała w sklepach w listopadzie 2021 oraz styczniu 2022 roku.

Intel Alder Lake-N będą odpowiednikami starej serii Atom

Wygląda jednak na to, że Intel nie pokazał wszystkich przygotowanych przez siebie procesorów. Jak donosi redakcja TechpowerUP w japońskiej części internetu pojawiły się pierwsze informacje o nowych jednostkach, które będą należeć do rodziny Intel Alder Lake, ale z dopiskiem -N, zamiast -S.

Bedą to najbardziej podstawowe procesory, które mają korzystać tylko z "małych", energooszczędnych rdzeni. Mowa więc o architekturze Gracemont z pominięciem rdzeni Golden Cove. Zależnie od modelu użytkownik będzie miał do dyspozycji do 8 rdzeni. Ich zegary bazowe nie zostały zdradzone.

To jednak nie koniec dziwnych rozwiązań - procesory Intel Alder Lake-N nie zaoferują żadnych dodatkowych linii PCI Express. Dostępne będzie tylko dziewięć linii między CPU, a chipsetem. Co z układem graficznym? Mowa o pełnym GT1 Gen 12.2 z 32 jednostkami wykonawczymi. Wydajność powinna być więc zbliżona do iGPU ze stacjonarnych Intel Alder Lake-S, acz pewnie ograniczona zostanie niskim taktowaniem.

Do kogo mają być skierowane najnowsze procesory Intel Alder Lake-N? To z dużą dozą prawdopodobieństwa odpowiedniki starych Atomów. Należy więc zakładać, ze trafią do najtańszych laptopów i tabletów oraz urządzeń wbudowanych. Mowa więc o Chromebookach oraz różnych atrakcyjnie wycenionych komputerach z Chin. Więcej informacji poznany w najbliższych tygodniach.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: TechpowerUP, oprac. własne