Nadciąga potwór od Intela oferujący 5,5 GHz zaraz po wyjęciu z pudełka

Rodzina procesorów Intel Alder Lake-S nie zdradziła jeszcze wszystkich swoich tajemnic. Wygląda na to, że Amerykanie trzymali asa w rękawie. Jest nim najwydajniejszy i najdroższy model Intel Core i9-12900KS.

Intel Alder Lake-S to 12. generacja konsumenckich procesorów, która debiutowała na rynku 4 listopada 2021 roku. Korzysta ona z hybrydowej mikroarchitkury łączącej rdzenie z rodziny Golden Cove i Gracemont w układzie big.LITTLE znanym ze smartfonów. Mamy więc do czynienia z małymi, energooszczędnymi rdzeniami oraz dużymi, wysokowydajnymi. Całość dopełnia obsługa pamięci RAM DDR5 oraz interfejsu PCIe 5.0.

Intel Core i9-12900KS ma być zarówno wydajny, jak i drogi

W ubiegłym roku do sklepów trafiły droższe procesory Intel Alder Lake-S z serii K dedykowane fanom podkręcania (OC), a w styczniu dostaliśmy słabsze i tańsze jednostki. Wygląda jednak na to, że Amerykanie nie pokazali jeszcze wszystkiego. Lada moment w sklepach ma się pojawić król 12. generacji.

Intel Core i9-12900KS ma być odblokowaną jednostką wyposażoną w 16 rdzeni (8P i 8E) oraz 24 wątki, które doprawiono 14 MB pamięci cache typu L2, 30 MB pamięci L3 oraz zintegrowanym układem graficznym UHD 770. Całość pracująca z maksymalnym taktowaniem do 5,5 GHz i to zaraz po wyjęciu z pudełka.

Pobór mocy jest nieznany, podobnie jak zegary bazowe. W przypadku wartości PBP mowa o 150 W, czyli o 25 W więcej niż w przypadku topowych do tej pory modeli Intel Core i9-12900K(F). Trzeba jednak pamiętać, że wspomniane CPU pobierają do 241 W (wartość MTP), a więc w Intel Core i9-12900KS będzie to jeszcze więcej.

Opisywany procesor pojawił się już w bazach dwóch sklepów, a namierzył je znany z przecieków internauta "momomo_us". Cena Intel Core i9-12900KS wynosi 780 i 792 dolarów, ale nie wiadomo czy to kwoty obejmujące już podatek. Tak czy siak to o około 27% drożej niż za Intel Core i9-12900K.

Intel Core i9-12900KS powinien pojawić się w sklepach, również polskich, w ciągu kilku najbliższych tygodni. Z pewnością będzie to ciepły, ale również najwydajniejszy z dostępnych konsumenckich procesorów. Pytanie czy nie lepiej już poczekać na generację Intel Raptor Lake, która również ma się pojawić w tym roku?

Źródło zdjęć: 知乎, momomo_us

Źródło tekstu: oprac. własne