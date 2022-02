Nadchodzi nowy król wydajności. Core i9-13900K ze świetnym wynikiem

Pod koniec roku zadebiutują procesory Intel Raptor Lake, w tym model Core i9-13900K. Jednak już teraz pojawił się on w znanym benchmarku i osiąga bardzo dobre wyniki.

Końcówka roku to premiera zarówno nowej generacji kart graficznych AMD i NVIDII, jak i procesorów Intela oraz AMD. Niebieski producent wprowadzi do sprzedaży modele Raptor Lake, które usprawnią to, co poznaliśmy już przy okazji 12. generacji, czyli Alder Lake.

Intel Core i9-13900K - wydajność

Chociaż od premiery 13. generacji procesorów Intela dzieli nas jeszcze kilka miesięcy, to w bazie Ashes of the Singularity pojawił się już najmocniejszy model, czyli Core i9-13900K. Takie wnioski można wyciągnąć z liczby rdzeni, które AotS odczytuje w przypadku modelu oznaczonego jako Genuine Intel(R) 0000.

Według programu procesor ma 32 fizyczne rdzenie. To oczywisty błąd, ponieważ w rzeczywistości procesor będzie miał 24 rdzenie i 32 wątki. Ashes of the Singularity nie umie dobrze odczytywać hybrydowych układów, stąd taka pomyłka.

Procesor, chociaż prawdopodobnie jest to wczesna próbka inżynieryjna, uzyskał 13400 punktów, co daje trzeci najwyższy wynik w historii AotS. Przed nim są jedynie Intel Core i9-10900KF oraz Intel Core i9-12900KF. Tak dobry rezlutaty na tyle miesięcy przed premierą można traktować jako dobry prognostyk na przyszłość. Szykuje się nowy król wydajności.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: wccftech