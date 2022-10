Intel Core i9-13900K bije rekord taktowania. Niewyobrażalny wynik

Intel Core i9-13900K już teraz pobił światowy rekord w wysokości taktowania procesora. Pokonał przy tym wieloletni rezultat uzyskany jeszcze przez układ AMD FX-8350.

Już wcześniej pisaliśmy, że procesory Intel Core i9-13900K mają niesamowity potencjał OC. Jednak mało kto chyba się spodziewał, że jeszcze przed premierą jeden z nich pobije wieloletni rekord taktowania CPU. A tak właśnie się stało.

Intel Core i9-13900K bije rekord OC

Według CPU-Z dotychczasowy rekord taktowania procesora wynosił 8794 MHz i został ustanowiony jeszcze przez układ AMD FX-8350. Stało się to jeszcze w 2012 roku i od tamtej pory był to wynik nie do przeskoczenia dla nowych CPU. To zmieniło się za sprawą nowego modelu Core i9-13900K, który w końcu ten rekord pobił.

Intel Core i9-13900K udało się podkręcić do wartości ponad 8,8 GHz. Dokładnie uzyskał on wynik 8812,85 MHz, co jest nowym rekordem świata. Dokonał tego użytkownik o pseudonimie Elmor. Do chłodzenia, co wydaje się oczywiste, wykorzystał ciekły azot, a także płytę główną Asus Z790 ROG Maximus Apex oraz 32 GB pamięci DDR5-4800. Zestaw działał na systemie operacyjnym Windows 7.

Warto zaznaczyć, że taki wynik udało się uzyskać na sześciu rdzeniach P. Pozostałe dwa zachowały bazowe taktowanie 3 GHz, a rdzenie E były całkowicie dezaktywowane. Szkoda, że nie znamy temperatury procesora oraz ustawionego napięcia, ale faktem jest, że rekord świata został pobity.

