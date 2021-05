Intel pokazał dwa nowe procesory 11. generacji i moduł 5G M.2 do laptopów

Intel niejako rozpoczął wirtualne targi Computex 2021. W trakcie swojej konferencji firma nie tylko zaprezentowała dwa nowe układy Intel Core-U 11. generacji, ale także moduł 5G M.2 do laptopów.

Dwa nowe procesory Intela 11. generacji to Core i7-1195G7 oraz Core i5-1155G7. Oba wyposażone są w cztery fizyczne rdzenie oraz obsługę ośmiu wątków. Oba mają też dedykowany układ graficzny Intel Xe, chociaż w przypadku Core i7 jest to mocniejszy wariant z 96 EU. Poza tym jest on też wyżej taktowany, bowiem jego częstotliwość to bazowo 2,9 GHz, które w trybie Turbo rośnie do 5,0 GHz na jednym rdzeniu. Ma też 12 MB pamięci cache i TDP w zakresie od 12 do 28 W.

Z kolei Core i5-1155G7 oferuje taktowanie kolejno 2,5 GHz oraz 4,5 GHz w Turbo. Ma słabszy układ Intel Xe z 80 EU, 8 MB pamięci cache oraz TDP w zakresie od 12 do 28 W. Oba procesory należą do energooszczędnej serii Intel Core-U, która powstała z myślą o komputerach przenośnych.

Nowością, która Intel zaprezentował na konferencji z okazji targów Computex 2021, jest również moduł 5G, montowany w slocie M.2. Otrzymał on nazwę Intel 5G Solution 5000 i obsługuje między innymi pasmo Sub-6 GHz oraz technologię eSIM. Już teraz poszczególni producenci pracują nad pierwszymi laptopami, które będą wyposażone w nowy moduł. Wśród nich znajdują się między innymi Acer, HP oraz Asus.

Zobacz: Procesory AMD Ryzen 7000 Raphael będą miały nietypowy rozpraszacz ciepła

Zobacz: Będzie drożej! Producenci układów scalonych podnoszą ceny nawet o 30%

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: TechCrunch