Intel ma bardzo duży problem. Wyciekł kod źródłowy procesorów

Profil vx-underground na Twitterze ujawnił, że doszło do dużego wycieku danych. Prawdopodobnie na 4chanie udostępniono kod źródłowy procesorów Intel Alder Lake, czyli układów 12. generacji.

Spakowana paczka zajmuje 2,8 GB miejsca, ale po rozpakowaniu rośnie do 5,86 GB. Dane zawierają między innymi kod źródłowy BIOS-ów oraz chipsetów Intela. Generalnie wyciek jest potężny, ale na razie nie został w pełni zweryfikowany, co prawdopodobnie zajmie jeszcze trochę czasu.

The source code to the Intel Alder Lake has been leaked online.



* Alder Lake CPU was released November 4, 2021

* Source code is 2.8GB (compressed)

* Leak (allegedly) from 4chan

* We have not reviewed the entirety of the code base, it is massive