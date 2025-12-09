Współczesny Game Boy w promocji za 159 zł. Ma nawet wymienne kartridże
Konsole z serii Hyper Mega Tech! są nie tylko odpowiedzią na współczesne potrzeby fanów retro, ale także gier w starym, dobrym stylu.
Mamy w każdej z nich zaszytą pokaźną bibliotekę gier konkretnych wydawców. W wariancie Pocket Data East Edition dostajemy następujące klasyki:
- B-Wings
- Bad Dudes vs. Dragon Ninja
- BreakThru
- BurgerTime
- Burnin' Rubbe
- Chain Reaction
- Crude Buster
- Gate of Doom (Dark Seal)
- Joe & Mac Returns
- Joe & Mac: Caveman Ninja
- Karate Champ
- Lock 'n' Chase
- Peter Pepper's Ice Cream Factory
- Spinmaster
- Super BurgerTime
- Edward Randy
- Tumblepop
- Wizard Fire (Dark Seal 2)
To jednak dopiero początek zabawy. Bo widzicie, konsole Hyper Mega Tech! obsługuje kartridże od Evercade. Tym samym listę gier można znacznie rozszerzyć o setki gier, które wyszły na dziesiątkach kartridży. Każdy więc znajdzie coś dla siebie. Zwłaszcza że ciągle dochodzą nowe produkcje.
Hyper Mega Tech! Super Pocket Data East Edition!
Sama konsola to kieszonkowa maszyna z 2,8-calowym ekranem 240 × 320 pikseli, czterokierunkowym d-padem, czterema przyciskami akcji, oraz czterema przyciskami L z tyłu obudowy. Wbudowany akumulator ma pozwalać na nawet 4 godziny zabawy i można go naładować dzięki USB-C. A wszystko to za jedyne 159 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.