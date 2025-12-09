Współczesny Game Boy w promocji za 159 zł. Ma nawet wymienne kartridże

Mamy w każdej z nich zaszytą pokaźną bibliotekę gier konkretnych wydawców. W wariancie Pocket Data East Edition dostajemy następujące klasyki:

Dalsza część tekstu pod wideo

B-Wings

Bad Dudes vs. Dragon Ninja

BreakThru

BurgerTime

Burnin' Rubbe

Chain Reaction

Crude Buster

Gate of Doom (Dark Seal)

Joe & Mac Returns

Joe & Mac: Caveman Ninja

Karate Champ

Lock 'n' Chase

Peter Pepper's Ice Cream Factory

Spinmaster

Super BurgerTime

Edward Randy

Tumblepop

Wizard Fire (Dark Seal 2)

To jednak dopiero początek zabawy. Bo widzicie, konsole Hyper Mega Tech! obsługuje kartridże od Evercade. Tym samym listę gier można znacznie rozszerzyć o setki gier, które wyszły na dziesiątkach kartridży. Każdy więc znajdzie coś dla siebie. Zwłaszcza że ciągle dochodzą nowe produkcje.

Hyper Mega Tech! Super Pocket Data East Edition!

Sama konsola to kieszonkowa maszyna z 2,8-calowym ekranem 240 × 320 pikseli, czterokierunkowym d-padem, czterema przyciskami akcji, oraz czterema przyciskami L z tyłu obudowy. Wbudowany akumulator ma pozwalać na nawet 4 godziny zabawy i można go naładować dzięki USB-C. A wszystko to za jedyne 159 zł.