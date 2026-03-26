349 zł za smartwatch z GPS i odtwarzaczem MP3. Sam mam i polecam

Z czym mamy do czynienia? Otóż z bardzo wygodnym zegarkiem, który prezentuje się naprawdę elegancko. Oczywiście daje nam on dostęp do szeregu funkcji jak liczne tryby sportowe, mierzenie kroków, tętna i natlenienia krwi. Powiadomienia ze smartfonu i licznych aplikacji również na nim obejrzymy, a i sam ma kilka aplikacji w zanadrzu, jak kalkulator, czy kalendarz.

Huawei Watch Fit 3 potrafi znacznie więcej, niż opaski

Brzmi jak opaska sportowa w formie zegarka? No cóż, to dlatego, że to dopiero początek. Zegarek ten pozwala na odbieranie rozmów i prowadzenie ich za pomocą wbudowanego głośnika i mikrofonu. Co więcej, ma także wbudowany GPS. I chociaż nie możemy nim nawigować, to jeśli ją włączymy, to pomoże nam dotrzeć do punktu startowego. Zapisuje także trasy bez konieczności korzystania ze smartfonu.

Na dużą uwagę zasługuje także wbudowany odtwarzacz muzyki. Huawei Watch Fit 3 ma na swoim pokładzie 4 GB pamięci na dane. Umożliwia także sparowanie ze sobą słuchawek Bluetooth. Można więc z niego korzystać jak z duchowego następcy iPoda Nano, czyli małego odtwarzacza MP3 na nadgarstku, z tym że z łącznością bezprzewodową. A wszystko to za jedyne 349 zł.