Sprzęt

349 zł za smartwatch z GPS i odtwarzaczem MP3. Sam mam i polecam

Smartwatche to bardzo użyteczne urządzenia. Oczywiście im więcej funkcji, tym mniej czasu wytrzymują one na pojedynczym ładowaniu. Na szczęście istnieją modele takie jak Huawei Watch Fit 3, dla których priorytetem jest kompromis między funkcjonalnością a mocną baterią. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:31
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Z czym mamy do czynienia? Otóż z bardzo wygodnym zegarkiem, który prezentuje się naprawdę elegancko. Oczywiście daje nam on dostęp do szeregu funkcji jak liczne tryby sportowe, mierzenie kroków, tętna i natlenienia krwi. Powiadomienia ze smartfonu i licznych aplikacji również na nim obejrzymy, a i sam ma kilka aplikacji w zanadrzu, jak kalkulator, czy kalendarz.

Dalsza część tekstu pod wideo
Huawei Watch Fit 3 Wygodny i czarny

Huawei Watch Fit 3 potrafi znacznie więcej, niż opaski

Brzmi jak opaska sportowa w formie zegarka? No cóż, to dlatego, że to dopiero początek. Zegarek ten pozwala na odbieranie rozmów i prowadzenie ich za pomocą wbudowanego głośnika i mikrofonu. Co więcej, ma także wbudowany GPS. I chociaż nie możemy nim nawigować, to jeśli ją włączymy, to pomoże nam dotrzeć do punktu startowego. Zapisuje także trasy bez konieczności korzystania ze smartfonu. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Advertisement
Na dużą uwagę zasługuje także wbudowany odtwarzacz muzyki. Huawei Watch Fit 3 ma na swoim pokładzie 4 GB pamięci na dane. Umożliwia także sparowanie ze sobą słuchawek Bluetooth. Można więc z niego korzystać jak z duchowego następcy iPoda Nano, czyli małego odtwarzacza MP3 na nadgarstku, z tym że z łącznością bezprzewodową. A wszystko to za jedyne 349 zł.

Oczywiście pozostają wciąż dwie kwestie: wodoodporność i bateria. Ta pierwsza wypada bardzo dobrze: zegarek ma nawet tryby dedykowane do pomiarów pływania. Jeśli chodzi o baterię, to wytrzymuje ona około tygodnia. Sam jestem szczęśliwym posiadaczem tego urządzenia i traktuję go jako punkt odniesienia do innych, testowanych przeze mnie smartwatchy. 

Image
telepolis
huawei Huawei Watch Fit 3 smartwatche
Źródła zdjęć: Telepolis