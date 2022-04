G.SKILL zapowiada najszybsze na świecie moduły RAM DDR5

Tajwański lider na rynku pamięci RAM nie zwalnia tempa! G.SKILL zapowiedział właśnie nowe moduły RAM DDR5 dla platform Intel Alder Lake-S. Mowa o 6600 MT/s.



Ostatni przełom w świecie nowych technologii miał miejsce w listopadzie 2021 roku. To właśnie wtedy na rynku zadebiutowała 12. generacja procesorów Intela. Rodzina Alder Lake-S przyniosła sporo nowości. Między innymi budowę big.LITTLE oraz obsługę modułów RAM typu DDR5 i interfejsu PCI Express 5.0.

Nowe G.SKILL Trident Z5 RGB trafią do sklepów w maju

Jednak jak to zwykle bywa w przypadku nowych pamięci, tak i tym razem pierwsze modele pozostawiały sporo do życzenia. Co prawda ich taktowania były względnie wysokie, ale obkupione to było równie wysokimi opóźnieniami. W efekcie ogólna wydajność modułów DDR5 była gorsza niż w topowych pamięciach DDR4. To się jednak z czasem zmieniło, a lada moment na rynku pojawią się prawdziwe demony.

G.SKILL poinformował dzisiaj o nowej serii modułów Trident Z5 RGB dla procesorów Intel Alder Lake-S. Mowa o modelach z taktowaniem efektywnym 6600 MHz i opóźnieniami rzędu CL 34-40-40-105. Jak sama nazwa sugeruje wisienką na torcie jest kolorowe podświetlenie LED.

Ich pełna stabilność została sprawdzona w wielogodzinnym teście w programie MemtestPro 4.0 na platformie składającej się z procesora Intel Core i7-12700K i płyty głównej ASUS ROG Maximus Z690 Hero.

Nowe G.SKILL Trident Z5 RGB trafią do sprzedaży na całym świecie już w maju 2022 roku. Sugerowana cena nie została zdradzona, ale tanio z pewnością nie będzie. Do sklepów trafią zestawy o pojemności 32 GB (2x 16 GB).

Źródło zdjęć: G.SKILL

Źródło tekstu: G.SKILL, oprac. własne