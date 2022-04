Polacy prezentują układy chłodzenia cieczą nowej generacji

Potrzebujesz nowego chłodzenia procesora? Postaw na polski produkt! Dzisiaj premierę miały dwa zestawy All in One od SilentiumPC. Navis F240 i Navis F240 ARGB korzystają z wydajnych i cichych wentylatorów Fluctus 120 PWM.

AMD wróciło do gry na rynku procesorów komputerowych w 2017 roku za sprawą rodziny Ryzen 1000. To właśnie wtedy po latach niepowodzeń Czerwoni dogonili Niebieskich, a obecnie oba podmioty walczą jak równy z równym. W efekcie co generacje dostajemy wydajniejsze CPU z większą liczbą rdzeni i wątków.

Chłodzenia SilentiumPC kuszą wydajnością i niską ceną

Oczywiście nigdy nie ma róży bez kolców. Więcej "wszystkiego" w procesorach przekłada się również na rosnący pobór mocy. To zaś oznacza wyższe temperatury, zwłaszcza we flagowcach. Innymi słowy użytkownicy potrzebują wydajniejszych układów chłodzenia. Coraz popularniejsze stają się więc układy All in One.

SilentiumPC Navis F240 (ARGB) to gotowe układy chłodzenia cieczą, które powstały we współpracy z inżynierem Piotrem Pietrasem z Synergy Cooling. Mamy tutaj do czynienia z 240-milimetrową, aluminiową chłodnicą; gumowymi wężami w tekstylnym oplocie oraz bloko-pompką z miedzianą podstawą.

Zastosowane wentylatory to autorskie, uznanie w branży jednostki SilentiumPC Fluctus 120 PWM. W wersji z lub bez podświetlenia ARGB LED. Pracują one z prędkością od 300 do 1800 (± 10%) obrotów na minutę i korzystają z łożysk typu FDB oraz dziewięciu specjalnie wyprofilowanych łopatek.

Opisywane układy All in One kompatybilne są z procesorami Intela oraz AMD korzystającymi z gniazd Intel LGA 2066, 2011(-3), 1700, 1200 i 115x lub AMD AM5 i AM4. Nie zabrakło też wsparcia dla systemów świecenia ASUS AURA, ASRock Polychrome Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0 czy MSI Mystic Light.

SilentiumPC Navis F240 i SilentiumPC Navis F240 ARGB trafiły dzisiaj do sklepów. Wyceniono je na 349 i 399 złotych, a objęte są 3-letnią gwarancją producenta. W zestawie otrzymujemy pastę termoprzewodzącą SilentiumPC Pactum PT-3 oraz w przypadku AiO w wersji ARGB kontroler podświetlenia Nano-Reset ARGB.

Źródło zdjęć: SilentiumPC

Źródło tekstu: oprac. własne