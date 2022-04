Arctic: Wszystkie nasze coolery są zgodne z gniazdem AMD AM5

Korzystasz z procesorów AMD? Czekasz na serię Ryzen 7000 (Zen4)? Mamy dobrą wiadomość! Kolejny znany i ceniony producent układów chłodzenia CPU potwierdza, że ich modele będą zgodne z gniazdem AMD AM5.

Dzisiaj do sklepów trafił najnowszy procesor AMD, czyli jednostka Ryzen 5800X3D. Jest to jeden z ostatnich śpiewów aktualnej generacji. Następna, już z oznaczeniem AMD Ryzen 7000 (Zen4), trafi na rynek pod koniec tego roku. Zaserwuje ona nam sporo nowości. Czerwoni w końcu dogonią Intela i zaoferują obsługę wydajnych pamięci RAM typu DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0.

Masz chłodzenie Arctic? To jesteś gotowy na AMD AM5!

Prócz tego AMD porzuca wreszcie gniazdo AM4, a zastąpi je AM5. Czemu? Amerykanie rezygnują z konstrukcji PGA, na rzecz używanego przez Niebieskich od dawna LGA. Innymi słowy z CPU znikną metalowe nóżki, a zastąpią je płaskie punkty styku. Od teraz piny będą znajdować się w sockecie na płycie głównej.

To oczywiście wymusi wreszcie zmianę płyt głównych, ale trzeba przyznać, że do tej pory wsparcie na platformach pod AMD i tak było bardzo długie. Jednak posiadacze wydajnych układów chłodzenia procesora nie mają powodów do obaw. Wymiary AM4 i AM5 są zasadniczo identyczne. Tym samym większość obecnych coolerów ma być kompatybilna z nowymi procesorami i płytami głównymi.

Arctic, podobnie jak wcześniej Noctua, potwierdza kompatybilność swoich dotychczasowych układów chłodzenia procesora z nowym gniazdem AMD AM5. Nie trzeba zamawiać (lub kupować) żadnych dodatkowych zestawów montażowych.

Pełna lista zgodnych coolerów firmy Arctic dostępna jest TUTAJ. Mowa o niemal wszystkich modelach - zarówno powietrznych, jak i wodnych. Z popularną serią Liquid Freezer II czy Freezer 34 eSports na czele.

Źródło zdjęć: Arctic

Źródło tekstu: Arctic, oprac. własne