Na rynku debiutuje nowa karta graficzna AMD. Jest naprawdę tania

Najtańsza nowa karta graficzna AMD debiutuje na rynku konsumenckim. Poznaliśmy wreszcie sugerowaną cenę oraz oficjalną wydajność modelu Radeon RX 6400. Trzeba przyznać, że wygląda to całkiem nieźle.

O ile NVIDIA powiedziała już ostatnie słowo w przypadku rodziny kart graficznych GeForce RTX 3000, tak AMD ma w planach jeszcze kilka modeli w obrębie aktualnej generacji. Wszyscy czekają na odświeżone Radeony RX 6x50, które doczekają się wyższych zegarów, szybszych pamięci oraz większego poboru mocy, a więc i wyższej wydajności. Wiele osób zapomina jednak o najsłabszym modelu.

Sugerowana cena AMD Radeon RX 6400 to 159 dolarów

AMD Radeon RX 6400 to najniżej pozycjonowany członek rodziny RDNA2, który skierowany jest do osób grających w rozdzielczości Full HD i starsze produkcje, tytuły niezależne lub gry sieciowe. Mowa o małej, cichej i energooszczędnej karcie graficznej. Nie zapomniano też o (względnie) niskiej cenie. Dzisiaj zaś odbyła się cicha premiera, dzięki czemu poznaliśmy w końcu faktyczną wydajność oraz MSRP.

AMD Radeon RX 6400 oparto na rdzeniu AMD Navi 24 XL, który posiada 768 procesorów strumieniujących i 12 jednostek odpowiedzialnych za ray tracing. Taktowania GPU wynoszą 2039 MHz bazowo i do 2321 MHz w trybie boost. Całość dopełnia 4 GB pamięci typu GDDR6 14 Gbps na 64-bitowej szynie danych.

Jako, że opisywana karta graficzna jest przyciętym wariantem Radeona RX 6500 XT to tutaj również mamy do czynienia z interfejsem PCI Express 4.0 x4. To może powodować spadki wydajności na starszych płytach głównych wyposażonych wyłącznie w PCIe 3.0 lub PCIe 2.0. Niestety zabrakło też możliwości kodowania materiałów wideo H.265/H.264.

Za to sporym plusem Radeona RX 6400 jest niski pobór mocy sięgający do 53 W. Dzięki temu nie wymaga on dodatkowego zasilania i jest stosunkowo chłodny. To pozwala zastosować mniejszy układ chłodzenia i zaoferować niskoprofilowe modele.

Pierwsze oficjalne testy wydajności w azjatyckiej części internetu nastrajają całkiem pozytywnie. W przypadku testów syntetycznych w programie 3DMark mowa o wynikach zauważalnie powyżej lub na równi z konkurencyjnym, dużo starszym GeForce GTX 1650. Oczywiście jak łatwo się domyślić oba z wymienionych pokonywane są przez Radeona RX 6500 XT.

Sugerowana cena AMD Radeon RX 6400 wynosi 159 dolarów, czyli równowartość około 679 złotych. To o 40 dolarów mniej niż w przypadku Radeona RX 6500 XT. W Polsce należy spodziewać się jednak wyższych cen - prawdopodobnie 835 zł i więcej. Jak na obecne standardy rynku nadal zapowiada się to nieźle.

Źródło zdjęć: expreview

Źródło tekstu: expreview, oprac. własne