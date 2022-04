GeForce RTX 3090 Ti kręci się jak szatan i kopie lepiej niż na Śląsku

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti to marzenie zarówno graczy, entuzjastów, jak i górników kryptowalut? Na to wygląda! Najnowsza karta graficzna Zielonych ma bardzo dobrze podkręcające się pamięci VRAM typu GDDR6.

Najnowsza karta graficzna NVIDII debiutowała na rynku ledwie chwilę temu, bo 29 marca 2022 roku. Mowa oczywiście o modelu GeForce RTX 3090 Ti, który jest zwieńczeniem rodziny Ampere. Jest to najwydajniejsza, ale i najdroższa propozycja w ofercie Zielonych. Partnerzy naprawdę przyłożyli się do autorskich wersji.

Po OC pamięci w RTX 3090 Ti zyskano aż 25% wydajności

W efekcie otrzymujemy pełny rdzeń NVIDIA GA102 dysponujący 10 742 układami CUDA i 24 GB pamięci typu GDDR6X. Całość doprawiona potężnym układem chłodzenia. W końcu pobór mocy jest bardzo wysoki - EVGA i GALAX wydali wersje z dwiema wtyczkami 16-pinowymi, które razem mogą dostarczyć do 1200 W.

Dzisiaj jednak skupimy się na pamięciach w GeForce RTX 3090 Ti, a dokładniej na testach redakcji TweakTown. Naszym kolegom po fachu udało się bowiem podkręcić VRAM z fabrycznych 21 Gbps do zawrotnych 24,6 Gbps. Jest to prawdopodobnie więcej niż w nadciągającym GeForce RTX 4090 z następnej generacji.

Podkręcanym modelem była wersja od MSI, a dokładniej GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM. Zegar 1538 MHz (wspomniane 24,6 Gbps) nie był jednak do końca stabilny. Pełną stabilność osiągnięto na 24,2 Gbps. Postanowiono sprawdzić to jednym z mocniej obciążających zadań czyli... kopaniu krytpowalut.

Padło na popularne Ethereum. MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM na ustawieniach fabrycznych oferuje wydajność około 107 MH/s. Po overclockingu udało się jednak dojść do... 134 MH/s! Skok wydajności aż o 25% zdecydowanie robi wrażenie, zwłaszcza, że na rynku nie ma wydajniejszego, cywilnego GPU.

Trzeba jednak pamiętać o kilku rzeczach. Nie każdy egzemplarz karty graficznej kręci się tak samo. Nawet w obrębie jednego producenta i modelu wyniki OC mogą być różne. Po drugie górnicy zamiast na maksymalną wydajność stawiają często na najlepszy stosunek poboru mocy do wydajności w kopaniu. Po trzecie wreszcie mało kto kupi GeForce RTX 3090 Ti w tym celu, skoro karta kosztuje ponad 11 000 złotych.

Tak czy siak tego typu wyniki podkręcania to nadal dobra ciekawostka, która daje pogląd na to, co czeka nas w przyszłości na rynku kart graficznych. W końcu Samsung zapowiadał oficjalnie kości GDDR6 24 Gbps, zaś jeszcze później czaka nas premiera nowej generacji czyli standardu GDDR7 z 32 Gbps+.

Zobacz: Karty graficzne są rekordowo tanie. Prym wiodą układy AMD

Zobacz: Windows i miliony użytkowników w tarapatach. Znany program ma wadę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TweakTown

Źródło tekstu: TweakTown, oprac. własne