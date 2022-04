AMD Ryzen 5800X3D trafia do polskich sklepów. Sprawdzamy jego ceny

Czekałeś na nowy procesor AMD? Model Ryzen 5800X3D skierowany przede wszystkim do graczy trafił już do polskich sklepów! Pora sprawdzić jak wyglądają ceny i porównać je do konkurencji w postaci Intel Core i9-12900K.

Dzisiaj na rynku zadebiutowały dwa nowe produkty AMD. Mowa o karcie graficznej oraz procesorze. W pierwszym przypadku jest to tani model Radeon RX 6400, o którym pisaliśmy wcześniej. Skierowany jest on do fanów rozdzielczości Full HD, starszych gier, tytułów sieciowych oraz produkcji niezależnych. Kusi niskim poborem mocy i takimi samymi temperaturami, nie wymagając dodatkowego zasilania.

Ceny AMD Ryzen 5800X3D w Polsce wyglądają całkiem nieźle

W przypadku CPU chodzi o model AMD Ryzen 5800X3D. Jego wydajność jest już nam znana - embargo na testy zeszło bowiem 6 dni temu. W skrócie jest to prawdopodobnie najlepsza propozycja Czerwonych dla graczy, która potrafi dogonić konkurencyjny układ Intel Core i9-12900K. Jednak dopiero dzisiaj procesor trafił do oficjalnej sprzedaży, a więc pora sprawdzić ceny AMD Ryzen 5800X3D w polskich sklepach.

AMD Ryzen 5800X3D to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor, który wykonano w litografii 7 nm FinFET od TSMC. Mamy tutaj do czynienia z nowym typem pamięci 3D V-Cache (L3), dzięki czemu całkowita pamięć podręczna wzrosła do 100 MB. Taktowanie bazowe wynosi 3,4 GHz i może sięgać do 4,5 GHz.

W porównaniu do "zwykłego" AMD Ryzen 5800X mowa więc o zegarach niższych kolejno o 400 i 200 MHz. Co więcej brak tutaj możliwości podkręcania. Nadal też mowa tylko o pamięciach DDR4 i interfejsie PCI Express 4.0, ale mimo wszystko nie przeszkadza to oferować wydajności w grach na poziomie Intel Alder Lake-S z DDR5 i PCI Express 5.0. Deklarowany pobór mocy jest identyczny i wynosi 105 W.

Sugerowana cena AMD Ryzen 7 5800X3D to 449 dolarów, czyli równowartość około 1919 złotych. Jak na razie tylko dwa duże polskie sklepy posiadają procesor w swojej ofercie - jest to x-kom oraz ProShop. Ceny to kolejno 2299 i 2399 złotych. Wygląda to więc dobrze w porównaniu do Intel Core i9-12900K kosztującego około 2999 złotych. Zakładając oczywiście, że ktoś stawia tylko na gry, a nie poważną pracę.

Źródło zdjęć: XanxoGaming

Źródło tekstu: oprac. własne