Sprzęt

Google szykuje inteligentne okulary. Będą aż dwa modele

Google pracuje aż na dwoma modelami inteligentnych okularów, które zadebiutują w 2026 roku. Firma oficjalnie to potwierdziła.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:59
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google szykuje inteligentne okulary. Będą aż dwa modele

To właśnie inteligentne okulary mają być kolejnym sprzętem mobilnym, który podbije światowe rynki. Kilka firm pracuje nad takimi urządzeniami. Jedną z nich jest Google. Firma oficjalnie potwierdziła, że aż te zadebiutują w przyszłym roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Inteligentne okulary Google

Pierwszym urządzeniem będą inteligentne okulary bez wbudowanego ekranu. Mają one mieć mikrofon, głośniki oraz kamerę, dzięki którym możliwe będzie robienie zdjęć i naturalne komunikowanie się ze sztuczną inteligencją Gemini. Ta będzie nam w stanie powiedzieć, np. co znajduje się na zrobionym zdjęciu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Okulary RAY BAN Meta Skyler Czarny połysk
Okulary RAY BAN Meta Skyler Czarny połysk
-100 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1899 zł
Okulary RAY BAN Meta Skyler Czarny połysk
Okulary RAY BAN Meta Skyler Czarny połysk
-165.56 zł
1899 zł - najniższa cena
Kup teraz 1733.44 zł
Okulary RAY BAN Meta Wayfarer Czarny połysk
Okulary RAY BAN Meta Wayfarer Czarny połysk
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Advertisement

Drugi model ma być bardziej zaawansowany. Te okulary będą już wyposażone we wbudowany ekran, na którym wyświetlane będą przydatne informacje. Ma to być między innymi nawigacja krok po kroku czy też tłumaczenie w czasie rzeczywistym.

Oba modele będą bezprzewodowo łączyć się ze smartfonem. To właśnie na telefonie mają odbywać się wszystkie obliczenia związane między innymi z AI. Okulary będą korzystać z autorskiej platformy Android XR. 

Google współpracuje na tym polu z trzema firmami: Samsungiem, Warby Parker oraz Gentle Monster. Dwie ostatnie specjalizują się w projektowaniu okularów. Dzięki temu urządzenia mają być lekkie, stylowe i wygodne do noszenia przez cały dzień. Pierwszy model zadebiutuje w 2026 roku.

Image
telepolis
Google inteligentne okulary Android XR
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: MacRumors