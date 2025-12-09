Google szykuje inteligentne okulary. Będą aż dwa modele

To właśnie inteligentne okulary mają być kolejnym sprzętem mobilnym, który podbije światowe rynki. Kilka firm pracuje nad takimi urządzeniami. Jedną z nich jest Google. Firma oficjalnie potwierdziła, że aż te zadebiutują w przyszłym roku.

Inteligentne okulary Google

Pierwszym urządzeniem będą inteligentne okulary bez wbudowanego ekranu. Mają one mieć mikrofon, głośniki oraz kamerę, dzięki którym możliwe będzie robienie zdjęć i naturalne komunikowanie się ze sztuczną inteligencją Gemini. Ta będzie nam w stanie powiedzieć, np. co znajduje się na zrobionym zdjęciu.

Drugi model ma być bardziej zaawansowany. Te okulary będą już wyposażone we wbudowany ekran, na którym wyświetlane będą przydatne informacje. Ma to być między innymi nawigacja krok po kroku czy też tłumaczenie w czasie rzeczywistym.

Oba modele będą bezprzewodowo łączyć się ze smartfonem. To właśnie na telefonie mają odbywać się wszystkie obliczenia związane między innymi z AI. Okulary będą korzystać z autorskiej platformy Android XR.