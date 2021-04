Gigabyte zapowiada swoje pierwsze monitory 4K, w tym modele z HDR i 144 Hz

Gigabyte, pod marką Aorus, zaprezentował swoje pierwsze monitory dla graczy z rozdzielczością 4K Ultra HD. Wśród propozycji nie brakuje też modeli z HDR oraz odświeżaniem na poziomie 144 Hz.

W sumie Gigabyte zaprezentował trzy nowe monitory dla graczy z serii Aorus, które - patrząc na ich rozmiar - równie dobrze można nazwać telewizorami. To dlatego, że mają one od 32 aż do 48 cali przekątnej. Najmniejszy model to Gigabyte Aorus FI32U, a największy to Gigabyte Aorus FO48U. Z kolei średniak o przekątnej 43 cali to Gigabyte Aorus FV43U. Dwa najmniejsze modele wyposażone są w matryce 4K Super Speed IPS z odświeżaniem 144 Hz, a największy 4K OLED z odświeżaniem 120 Hz.

Wszystkie trzy monitory są zgodne ze standardem VESA DisplayHDR 1000, co oznacza, że w trybie HDR powinny osiągać jasność na poziomie 1000 nitów. Poza tym wszystkie panele charakteryzują się 10-bitową głębią kolorów oraz 99-procentowym pokryciem palety barw Adobe RGB i nawet 150-procentowym pokryciem sRGB. Poza tym najmniejszy model ma czas reakcji 0,5 ms, a dwa większe 1 ms (prawdopodobnie między odcieniami szarości).

Poza tym Gigabyte przygotował kilka funkcji stworzonych specjalnie z myślą o graczach. Niestety, na ten moment ceny monitorów nie są jeszcze znane. Co ważne, wszystkie są wyposażone w złącza HDMI 2.1.

Zobacz: NVIDIA: nowa generacja kart graficznych w 2022 roku. Kolejna dopiero w 2024

Zobacz: Pomimo ogromnych braków rynek komputerów zanotował ogromny wzrost

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: KitGuru