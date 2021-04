Pomimo ogromnych braków rynek komputerów zanotował ogromny wzrost

Chociaż w sklepach brakuje kart graficznych i niektórych procesorów, to cały rynek komputerowy zanotował wzrosty w pierwszym kwartale 2021 roku w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku.

Nie jest tajemnicą, że kupno w tym momencie komputera nie jest najlepszym pomysłem. Na sklepowych półkach brakuje przede wszystkim kart graficznych, a jeśli już są dostępne, to najczęściej w cenach ponad dwukrotnie wyższych niż jeszcze kilka miesięcy temu. Pomimo tego cały rynek komputerowy w pierwszym kwartale 2021 roku zanotował ogromny wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020.

Z raportu IDC dowiadujemy się, że rynek komputerowy w pierwszym kwartale tego roku zanotował aż 55,2-procentowy wzrost rok do roku. Skąd wziął się tak dobry wynik? Prawdopodobnie z bardzo słabego kwartału w 2020 roku, kiedy to dopiero zaczynała się pandemia i wiele osób odkładało decyzje o kupnie komputera na później. Pomimo tego pierwszy kwartał 2021 roku i tak jest zaskakująco dobry, bo w porównaniu z Q4 2020 jest tylko o 8 procent gorszy, a przecież to końcówka roku jest zawsze najlepszym okresem pod względem sprzedaży elektroniki. Ostatni raz tak mała różnica między czwartym i pierwszym kwartałem kolejnego roku była w 2012 roku, kiedy wyniosła zaledwie 7,5 procent.

Jeśli chodzi o konkretne marki, to liderem pozostaje Lenovo z udziałami na poziomie 24,3 procent i wzrostem 59,1 procent rok do roku. Kolejne miejsca zajmują: HP (22,9 proc.), Dell (15,4 proc.), Apple (8 proc.) oraz Acer (7 proc.). Z nich największy wzrost zanotowała firma z Cupertino, która sprzedała aż o 111,5 procent więcej komputerów niż w pierwszym kwartale 2020 roku.

Źródło tekstu: Guru3D, IDC