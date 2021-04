Procesory AMD Ryzen 7000 otrzymają zintegrowany układ graficzny?

Według najnowszych plotek już w przyszłym roku na rynek trafią procesory AMD Ryzen 7000, które w przeciwieństwie do poprzedników wyposażone mają być w zintegrowane układy graficzne.

Za sprawą użytkowników @MebiuW i @sepeuwmjh do sieci trafił fragment mapy drogowej, przedstawiającej plany AMD w zakresie rozwoju swojej linii procesorów. Choć opublikowany wycinek dostarcza pozornie jedynie szczątkowych informacji na temat nadchodzących produktów, w połączeniu z innymi dotychczasowymi przeciekami udało się wyciągnąć z niego kilka interesujących informacji.

Najciekawszym odkryciem w kontekście opublikowanej grafiki wydaje się fragment poświęcony produktowi opisanemu jako "Raphael". Pod tą nazwą mają się ukrywać procesory z rodziny AMD Ryzen 7000, która na rynek powinna zawitać w 2022 roku. Według mapy drogowej mają one być wykonane w litografii 5 nm oraz będą wykorzystywać architektury Zen4 i Navi2.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że architektura Navi zarezerwowana jest dla układów graficznych, podczas gdy desktopowe Ryzeny sprzedawane są bez zintegrowanego GPU. Te znajdziemy w osobnej linii układów APU, której jednak w przypadku ostatnich serii przeznaczone są wyłącznie na rynek OEM. Niewykluczone, że wraz z Ryzenami 7000 producent będzie chciał połączyć obie linie produktów i stosować zintegrowane GPU także w przypadku swojej głównej linii procesorów desktopowych, podobnie jak aktualnie robi to Intel.

Oczywiście do czasu aż spekulacje te uda się potwierdzić w innych źródłach, idealnie ze strony samego AMD, należy do nich podjeść z pewną rezerwą. Mimo to wiele wskazuje na to, że już niedługo w portfolio Czerwonych szykują się duże zmiany.

Źródło zdjęć: VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz