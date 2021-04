Po 14 latach przerwy Dell Alienware prezentuje laptopa z procesorem AMD

Dell Alienware M15 R5 to nowy laptop gamingowej marki, którym po mniej więcej 14 latach powraca ona do tworzenia przenośnych komputerów z procesorami AMD.

Dell Alienware m15 R5 to nowy laptop w ofercie gamingowej marki, który wyposażony jest w jeden z dwóch procesorów do wyboru - AMD Ryzen 7 5800H lub Ryzen 9 5900X. W obu przypadkach są to układy 8-rdzeniowe i 16-wątkowe, które różnią się od siebie jedynie taktowaniem odpowiednio 4,4 oraz 4,6 GHz. To o tyle ciekawe, że ostatnim laptopem Dell Alienware z procesorem AMD był Turin 65 ML-44, który trafił do sprzedaży mniej więcej 14 lat temu. To pokazuje, jak tytaniczną pracę wykonali Czerwoni w ostatnich latach.

Poza tym Dell Alienware m15 R5 można kupić w wersji z układem graficznym GeForce RTX 3060 lub RTX 3070, przy czym oba mają TDP na poziomie 115 W, a Dynamic Boost wynosi 10 W. Do wyboru są też trzy wersje ekranu o przekątnej 15,6 cala - 1080p/165 Hz, 1080p/360 Hz oraz 1440p z odświeżaniem 240 Hz. Poza tym laptop może mieć od 8 do 32 GB pamięci RAM DDR4-3200 oraz od 256 do nawet 4 TB miejsca na maksymalnie dwóch dysk SSD M.2 NVMe.

Laptop ma wymiary 356 × 273 × 23 mm i waży (w zależności od wersji) od 2,42 do 2,69 kg. Oczywiście nie brakuje w nim też kamery internetowej, WiFi 6, Bluetooth 5.2 oraz systemu operacyjnego Windows 10 w wersji Home lub Pro. Warto wspomnieć też o akumulatorze 86 Wh, który dostarcza do 240 W. Cena zaczyna się od 1795 dolarów za najsłabszą wersję urządzenia.

