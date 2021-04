Asus ROG STRIX G513QY - mocny laptop dla graczy z grafiką Radeon RX 6800M

W sieci pojawiły się informacje na temat laptopa Asus ROG STRIX G513QY. Jest to o tyle ciekawe, że to pierwszy model z mobilnym układem graficznym AMD Radeon RX 6800M.

W bazie programu CPU-Z pojawiła się specyfikacja laptopa Asus ROG STRIX G513QY. Normalnie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że jest on wyposażony w procesor AMD Ryzen 9 5900HX oraz nowy, mobilny układ graficzny Radeon RX 6800M. Ten ostatni ma być flagową konstrukcją Czerwonych, przygotowaną z myślą o laptopach.

Ze specyfikacji wynika, że Radeon RX 6800M wyposażony jest w układ graficzny Navi 22 z 2560 jednostkami strumieniowymi oraz 40 akceleratorami promieni (Ray Accelerators). Oprócz tego ma 96 MB Infinity Cache oraz 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej szynie. Wcześniejsze pogłoski mówimy o TGP w zakresie od 135 do 146 W. Oprócz tego laptop ma procesor AMD Ryzen 9 5900HX z 8 rdzeniami, 16 wątkami i 16 MB pamięci cache L3 oraz 4 MB cache L2. Taktowanie bazowe to 3,3 GHz, ale w Boost rośnie maksymalnie do 4,7 GHz. Standardowo TDP procesora to 45 W, ale może zostać obniżone do 35 W.

Jeśli chodzi o samego laptopa, to Asus ROG STRIX G513QY ma 15,6-calowy ekran o rozdzielczości 1080p i z odświeżaniem 300 Hz. Oferuje też 16 GB pamięci RAM DDR4-3200 oraz do 2 TB przestrzeni na szybkim dysku SSD M.2 marki Samsung. Dokładna cena nie jest jeszcze znana, ale prawdopodobnie będzie oscylować w granicach 2000-2500 dolarów. Do sprzedaży powinien trafić jeszcze w pierwszej połowie 2021 roku.

