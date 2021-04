SilentiumPC Ferra 5 i Fera 5 Dual Fan - tanie chłodzenia polskiej firmy

Polska firma SilentiumPC zaprezentowała dwa nowe, tanie chłodzenia do procesorów - Fera 5 oraz Fera 5 Dual Fan. Oba powinny cieszyć się sporą popularnością wśród użytkowników komputerów.

SilentiumPC to polska marka, której produkty cieszą się sporą popularnością wśród użytkowników komputerów. Zarówno obudowy, chłodzenia, jak i zasilacze oferują solidną jakość w atrakcyjnej cenie. To właśnie stosunek jakości do ceny jest ich największym atutem i nie ma co tego ukrywać. Podobnie może stać się z nowymi, tanimi chłodzeniami do procesorów. Mowa o modelach Fera 5 oraz Fera 5 Dual Fan, które właśnie trafiły do sprzedaży.

W obu przypadkach chłodzenia mają 155 mm wysokości. Wyposażone są w cztery rurki cieplne o średnicy 6 mm każda oraz aluminiowe radiatory z 56 żeberkami. Specyfikację uzupełniają wentylatory SilentiumPC Fluctus 120 PWM o średnicy 120 mm. Te mają łożyska FDP, dziewięć łopatek i gumowe podkładki amortyzujące. Wentylatory kręcą się z prędkością od 300 do 1800 RPM. Niestety, nie znamy dokładnych danych, ale producent zapewnia o dobrej wydajności przy odpowiedniej kulturze pracy.

SilentiumPC Fera 5 ma jeden wentylator w konfiguracji push, a SilentiumPC Fera 5 Dual Fan (jak sama nazwa wskazuje) już dwa wentylatory w konfiguracji push-pull. Chłodzenia są kompatybilne przystawkami Intela LGA 1200, 115x, 2006, 2011(-3) oraz AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+) oraz FM1. W zestawie znajduje się też 1,5 grama pasty termoprzewodzącej SilentiumPC Pactum PT-3. Rekomendowane ceny detaliczne to 119 zł za SilentiumPC Fera 5 oraz 149 zł za SilentiumPC Fera 5 Dual Fan. Oba modele są objęte 6-letnią gwarancją producenta.

Źródło tekstu: SilentiumPC