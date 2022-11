Użytkownik oskarża NVIDIĘ o oszustwo. Chodzi o GeForce'a RTX 4090

NVIDIA ma kolejny problem związany z kartą graficzną GeForce RTX 4090. Niezadowolony użytkownik złożył pozew przeciwko Zielonym.

Od kilku tygodni docierają do nas informacje na temat spalonych kart graficznych GeForce RTX 4090. Co prawda problem wydaje się mocno rozdmuchany i w rzeczywistości dotyka zaledwie niewielkiego ułamka posiadaczy tego modelu, ale mleko się rozlało. Wiele osób ma złe zdanie o kartach, nowych złączach, a przez to także o producencie. Na tym nie koniec problemów NVIDII.

NVIDIA pozwana z powodu RTX 4090

Jeden z posiadaczy karty graficznej GeForce RTX 4090 złożył pozew przeciwko NVIDII. Ten został złożony 11 listopada w sądzie federalnym stanu Kalifornia. Lucas Genova twierdzi, że karty mają wadliwe i niebezpieczne wtyki oraz gniazda kabli zasilających, które spowodowały, że przestają działać i stwarzają poważne zagrożenie elektryczne i pożarowe dla każdego nabywcy.

Lucas Genova sam jest posiadaczem karty graficznej GeForce RTX 4090, którą kupił na eBay w cenie 1599,99 dolarów. W pozwie zwrócił uwagę na post na Reddicie, w którym problem z tym modelem zgłosiło 26 innych użytkowników. Poza tym pozywający zauważa, że ma doświadczenie w montowaniu komputerów, a pomimo tego wtyczka 12VHPWR w jego egzemplarzu uległa stopieniu i uszkodzeniu. W pozwie znajduje się kilka zarzutów wobec NVIDII, w tym oszustwo, naruszenie gwarancji i bezpodstawne wzbogacenie.

Nie wiadomo, jak zakończy się sprawa. Faktem jest, że kilkudziesięciu użytkowników rzeczywiście miało problem z RTX-em 4090. Z drugiej strony awaria prawdopodobnie dotyka zaledwie 0,1 proc. przypadków, więc nie jest tak poważna, jak mogłoby się wydawać. Poza tym śledztwo Gamer Nexus wykazało, że winni zazwyczaj są sami użytkownicy, którzy niepoprawnie montują kabel zasilania.

NVIDIA na razie nie ma nic do ogłoszenia w tej sprawie. Cały czas trwa wewnętrzne śledztwo firmy.

