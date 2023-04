Modyfikacja GeForce RTX 3070 działa cuda. Wzrost wydajności jest duży

Podwojenie pamięci VRAM w karcie graficznej GeForce RTX 3070 przynosi duże wzrosty wydajności. Jednak modyfikacja nie jest łatwa do przeprowadzenia.

Gracze często narzekają na specyfikacje kart graficznych. Tak było między innymi w przypadku modelu GeForce RTX 3070, który oferował tylko 8 GB pamięci VRAM. O ile wydajność wydawała się w tamtym czasie w porządku, tak dzisiaj w niektórych grach model ten zaczyna mieć problemy. Tymczasem podwojenie pamięci przynosi duży wzrost wydajności.

GeForce RTX 3070 z 16 GB pamięci

Modyfikowanie kart graficznych nie jest niczym nowym. Wiele osób próbowało dodawać pamięci VRAM, chociaż zazwyczaj nie przynosiło to wielkich zmian, a czasami wręcz wydajność bywała gorsza. Jednak zmiany dokonane przez Paulo Gomesa w modelu GeForce RTX 3070 udowadniają, że podwojenie oryginalnej ilości pamięci może przynieść duży wzrost wydajności.

Sama modyfikacja nie była łatwa do przeprowadzenia. Nie wystarczyło wylutować pamięci VRAM i w ich miejsce wlutować większych. Nie obyło się bez dodatkowych zmian na płytce PCB. Poza tym konieczne było włączenie w panelu sterowania NVIDIA trybu wysokiej wydajności, bo bez tego ekran mrugał.

Szybki test w grze Resident Evil 4, która alokuje duże ilości pamięci, pokazał duży wzrost wydajności. Co prawda średnia liczba wyświetlanych klatek wzrosła tylko z 70 do 80, ale już 1% Low i 0,1% Low poprawiły się z zaledwie 7 fps-ów aż do 69 i 40 fps-ów. Gra, która momentami lekko przycinała, stała się w pełni płynna.

Warto przypomnieć, że mniej więcej 2 lata temu NVIDIA planowała kartę graficzną GeForce RTX 3070 Ti z 16 GB pamięci VRAM, ale ostatecznie nigdy nie trafiła ona do sprzedaży.

