Partnerzy AMD w panice naprawiają błędy Czerwonych

Procesory AMD mają spory problem. Na szczęście chociaż Czerwoni badają jeszcze sprawę, to producenci płyt głównych wydali już nowe, poprawione BIOS-y.

W ostatnich dniach w sieci zaczęło pojawiać się coraz więcej doniesień od użytkowników, którzy mają problem z nowymi procesorami AMD. Chodzi o jednostki Ryzen 7000X3D. Część z nich to zwykły brak stabilności, ale zdarzają się też tak tragiczne przypadki jak opisywany ostatnio, gdzie CPU i płyta główna uległy uszkodzeniu.

Nowe BIOS-y ograniczają możliwość zwiększania napięcia

Jak na razie sprawa jest dokładnie badana przez AMD. Wiadomo już jednak z pierwszych niezależnych analiz w wykonaniu Igor's LAB we współpracy z Romanem "der8auer" Hartungiem, że jest to związane z pinami w gnieździe AMD AM5 odpowiedzialnymi za napięcie CPU, a dokładniej VDDCR.

Problem nie dotyczy płyt głównych tylko jednego producenta. Wystąpił do tej pory przynajmniej na dwóch platformach ASUS-a, dwóch GIGABYTE oraz jednej płycie ASRocka. Co więcej dotknął on zarówno osób, które podkręcały CPU we własnym zakresie, jak i używały go na ustawieniach fabrycznych, ale z profilem AMD EXPO.

Partnerzy nie czekają jednak na koniec śledztwa AMD. Producenci płyt głównych wydali już nowe BIOS-y, które są podobno bezpieczne. Ograniczają one zwiększanie napięcia dla procesora. Od teraz płyta, ale i użytkownik będą miały tylko możliwość tzw. undervoltingu (zmniejszania napięcia poniżej domyślnego).

Z ostatecznymi wnioskami warto wstrzymać się do poznania dokładnej przyczyny problemu. Warto też podkreślić, że sytuacja dotyczy AMD Ryzen 7000X3D, czyli jednostek z pamięcią 3D V-Cache. "Zwykłe" Ryzeny zdają się być bezpieczne. A problem chociaż wystąpił kilka razy, to jak na razie nie na szeroką skalę.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Speedrookie@Reddit

Źródło tekstu: Igor Wallossek, oprac. własne