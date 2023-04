AMD przechodzi do ofensywy. Nadciągają tanie karty graficzne

Czy będzie można wreszcie złożyć tani zestaw komputerowy z nową kartą graficzną? Na to wygląda! AMD Radeon RX 7600 ma się pojawić w sklepach już niedługo.

Zarówno AMD, jak i NVIDIA zaprezentowały swoje najnowsze karty graficzne pod koniec ubiegłego roku. W pierwszym przypadku mowa o serii Radeon RX 7000, w drugim zaś o GeForce RTX 4000. Jednak jak na razie Czerwoni wypuścili tylko dwa modele, zaś Zieloni aż cztery. Już niedługo ma się to zmienić.

O Radeonie RX 7700 XT na razie ani widu, ani słychu

Zgodnie z aktualnymi plotkami układ NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, czyli przedstawiciel nisko-średniego segmentu, będzie debiutował w przyszłym miesiącu. A co z AMD, które w ofercie ma tylko flagowce? Cóż, Amerykanie mogą pominąć średni segment i przejść od razu do walki o niższy, popularniejszy pułap.

Igor's LAB powołując się na swoje źródła w branży twierdzi, że partnerzy AMD pokażą swoje autorskie modele kart graficznych Radeon RX 7600 na targach Computex 2023 na Tajwanie. Czyli już na przełomie maja i czerwca. Oznaczałoby to premierę w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. To byłoby w zgodzie z prezentacjami z poprzednich lat, chociaż AMD do tej pory nie ogłosiło jeszcze oficjalnie żadnego wystąpienia.

Co ciekawe ma to dotyczyć producentów związanych tylko z AMD, czyli np. Sapphire czy XFX. Firmy jak ASUS, MSI czy GIGABYTE mają na start obrać strategię obserwowania rynku. Innymi słowy podmioty te nie chcą produkować kart AMD, które mogą się nie sprzedawać lub marża na nich będzie zbyt niska. Zwłaszcza w momencie, gdy w sklepach i magazynach nadal jest sporo kart graficznych poprzedniej generacji.

A co z Radeonem RX 7700 XT? Jak na razie w tym temacie panuje cisza. Igor Wallossek twierdzi, że na ten układ nie ma na rynku jeszcze miejsca ani chętnych. Część konsumentów sięga po przecenione, wyższe modele Radeon RX 6000. Inni zaś dopasowali się do podwyżek cen i kupują już droższe modele RX 7000. I patrząc na mizerne wyniki sprzedaży GeForce RTX 4070 jest w tym sporo prawdy.

